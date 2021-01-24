Bursa’da yangın mağduru esnafın yaraları sarıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz ay çıkan yangında 90 işletmenin büyük çapta zarar gördüğü alışveriş merkezindeki esnafın yaralarını sardı. Yangında hasar gören binanın tüm elektrik altyapısı yenilenirken, bir daha bu tür felaketlerin yaşanmaması için yangının çıkış noktası olan depoya yangın alarm sistemi kuruldu.

Bursa’nın Kayhan Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde 13 Aralık günü çıkan yangında bina içerisindeki 90 işletme büyük zarar görmüştü. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangının ardından olay yerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunduğu esnafa, zararın giderilmesi noktasında destek olacaklarının sözünü vermişti. Başkan Aktaş’ın talimatı üzerine harekete geçen Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangında elektrik altyapısı büyük zarar gören binada hummalı bir çalışma başlattı. Çalışma kapsamında ana pano, tali pano besleme kabloları, jeneratör besleme kablosu, mekanik havalandırmaya giden kablolar, dükkanların besleme kabloları yenilendi. Bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için yangının çıkış noktası olan depoya yangın alarm sistemi kurulurken, elektrikle ilgili testlerin devam ettiği binada hafta başında normal çalışma sistemine geçilmesi planlanıyor.

Bir daha yaşanmasın

Yangın zararının giderilmesi noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli her türlü desteği verdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Ben olayın hemen ardından ilgili bürokratlarımla gelip, incelemelerde bulunmuştum. Pandemi nedeniyle ticarette zaten doğal bir olumsuzluk yaşanıyor. Hükümetin çıkardığı destekleyici paketlerle yaşanan bu negatifliğin bir nebze olsun azaltmaya çalışıyoruz. Böyle bir dönemde kendi esnafımızı kaderine terk edemezdik. Çalışmalarımızı tamamladık. Olayda can kaybı olmaması tek temennimiz. Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması da en büyük dileğimiz. Ben esnafımızı hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum” dedi.