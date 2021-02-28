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Bursa’da mezarlık sorunu yaşanmayacak

Bursa’da yaklaşık 1 milyon metrekare alanlı Hamitler Kent Mezarlığı’nda doluluğun yüzde 90’a ulaşmasının ardından harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, 418 bin metrekare alanlı Hasköy Mezarlığı’nda çalışmaları hızlandırdı.

BURSA 28.02.2021, 11:13
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Bursa’da mezarlık sorunu yaşanmayacak

Bursa’da yaklaşık 1 milyon metrekare alanlı Hamitler Kent Mezarlığı’nda doluluğun yüzde 90’a ulaşmasının ardından harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, 418 bin metrekare alanlı Hasköy Mezarlığı’nda çalışmaları hızlandırdı.

Altyapı, ulaşım, çevre, tarihi miras, spor tesisleri gibi yatırımlarla geleceğin Bursa’sını inşa etmek için yoğun bir mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan en acı günlerinde de vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü bünyesinde verilen hizmetlerle zor günlerinde vatandaşlara her türlü kolaylığı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki 1300 mezarlığın bakım, onarım ve temizliğinin yanı sıra Hasköy’e de ağırlıklı olarak kent merkezine hitap edecek yeni bir mezarlık alanı kazandırıyor. Yaklaşık 418 bin metrekare alan üzerinde 131 adet mezarlık adası, 3 adet şehitlik adası, 2 adet yeni doğan ve 2 adet tıbbi atık gömü alanı bulunacak Hasköy mezarlığında BUSKİ ekipleri tarafından altyapı çalışmaları yapılırken, diğer taraftan mezarlık duvarı ve mezarlık içi yolların imalatı da hızla devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da beraberindeki Hasköy Muhtarı Levent Aşçı ile birlikte yeni mezarlık alanında devam eden çalışmaları inceledi.

Hamitler yüzde 90 dolu

Günlük ortalama 55 ve geçtiğimiz yıl toplam 19 bin 870 defin işleminin gerçekleştiği Bursa’da Hamitler Kent Mezarlığı’nın yüzde 90 oranında dolduğunu dile getiren Başkan Aktaş, 2013 yılında devreye alınan 500 bin metrekarelik Erdoğanköy Mezarlığında ise bugüne kadar 5500 defin gerçekleştiğini ve doluluk oranının yüzde 1’ler seviyesinde olduğunu söyledi. Hamitler Kent Mezarlığı’nın dolması nedeniyle yeni bir mezarlık ihtiyacı doğduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu konuda Hasköy’de başlattığımız çalışmalar hızla ilerliyor. Çalışmalar tamamlandığında meclis kararı alıp, Hamitler Mezarlığı’nı sıralı definlere kapatmak istiyoruz. Bu nedenle Hasköy’de gerek mezarlık alanının düzenlemesi gerekse bağlantı yollarının oluşturulması noktasında hummalı bir çalışma var. Herkese hayırlı uzun ömürler diliyorum ancak ölüm de kaçınılmaz bir gerçek. Defin işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması, cenaze töreni için gelen vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir şekilde hareket edebilmesi için gerekli her türlü çalışmayı yapıyoruz” dedi.

Bursa genelinde 1300 mezarlığın bakım, onarım, temizlik gibi çalışmalarının düzenli olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını da hatırlatan Başkan Aktaş, halen 60 kırsal mahallede mezarlık duvarı ve tem çit çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.
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