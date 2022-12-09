Bursa’da masaj salonlarına polis denetimi

Bursa’da 100 polisin katılımıyla masaj salonlarına denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde idari eksiklikleri bulunan 10 işyerine işyerine işlem yapıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde çeşitli kısım ekipleri ve yunus timlerinin katılımıyla merkez ilçelerde faaliyet gösteren 18 masaj salonuna 100 polisin katılımıyla denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde idari eksikleri bulunan 10 iş yerine işlem yapılırken, uygulamanın vatandaşların huzur ve can güvenliği amacıyla yapıldığı bildirildi.