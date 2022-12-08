Bursa’da köyler, “Köy Yaşam Merkezleri” ile yeniden hayat buluyor

Bursa’da açılan Köy Yaşam Merkezleriyle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Milli Eğitim Bakanlığımızca hayata geçirilen “Köy Yaşam Merkezleri Projesi” ile kullanılmayan köy okulu binaları, ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul ve halk eğitimi merkezine dönüştürüyoruz. Bu proje ile açılan köy yaşam merkezlerinde gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerinin çeşitliliğini artırmayı ve bu merkezleri bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. “Köy Yaşam Merkezleri” ile matematik, doğa, bilim ve tasarım alanlarında hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüşürken çocukların ve ebeveynlerin aynı çatı altında eğitim ve üretim süreçlerine katılmalarını sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Gür: “Bu merkezlerimizin sayısını 78’e çıkarmayı planlıyoruz.”

Bursa’da şu an itibariyle 59 tane Köy Yaşam Merkezi’nin bulunduğunu ifade eden Gür, “Çalışmalarımız devam ediyor, bu merkezlerimizin sayısını 78’e çıkarmayı planlıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu merkezlerimize davet ediyoruz.” dedi.

Gür: “Halk eğitimi merkezlerimizin faaliyetlerinde kullanılmak ya da öğrencilerimizin buralara gelip bir şeyler öğrenmesini sağlamak üzere köy okullarımız,köy yaşam merkezi olarak tekrar hayata kavuşuyor. Bakanımız bu alanların özellikle yaşamasını, geleneksel kültürümüzün devamlılığı ve çocuklarımızın yetişmesi açısından önemli gördü ve Türkiye’de böyle bir hareket başladı. Bu merkezlerimizde eğitimlerin yanı sıra çok güzel bir üretim ve satış hareketliliği de var. Daha da önemlisi kadın istihdamının Türkiye’de güçlenmesi çok güzel bir şekilde temsil ediliyor. Türkiye’de özellikle köylerin varlığını, burada yetişen insanların ve kültürünün ne kadar önemli olduğunu Türkiye’ye gösteren bu merkezlerimize gönül veren herkese başarılar diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.