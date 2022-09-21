Bursa’da en lezzetli festival çalıştayla başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ’İpeksi Lezzetler’ sloganıyla bu yıl ilki düzenlenen Gastronomi Festivali, alanında uzman isimlerin ve akademisyenlerin katıldığı çalıştay ile başladı.

Bursa’nın gastronomi alanındaki potansiyelini, Türkiye’nin her bir yanından gelecek akademisyenler, şefler, kanaat önderleri ve Bursalıların desteğiyle daha da geliştirmek amacıyla düzenlenen Gastronomi Festivali çerçevesinde, çalıştay düzenlendi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki çalıştayın açılış törenine Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı. Törende konuşan Başkanvekili Süleyman Çelik, gastronomi denilince akla ilk olarak Türkiye’nin farklı şehirlerinin geldiğini ancak bu tür çalışmalarla Bursa’nın gastronomi alanında da hak ettiği yere ulaşacağını söyledi. Bursa’nın göçler ve mübadele gibi nüfus değişimleri ile farklı kültürleri buluşturan bir kent olduğunu hatırlatan Çelik, “Bursa, yaşanan göçler sonucunda, Selanik, Girit, Boşnak, Arnavut, Pomak, Azeri, Laz, Ahıska, Abhaz, Çerkez ve Gürcü mutfak kültürleri ile farklı lezzetleri aynı sofrada birleştirerek kültür mirasını zenginleştirmiştir. Türk mutfağına armağan ettiğimiz birçok yemek ve tatlı ile tanınıyoruz. Bu gerçeklerden hareketle uzun süredir üzerinde çalıştığımız projelerden biri olan Gastronomi Festivali’ni zengin içerikle hayata geçiriyoruz. Bu çalıştay da projemizin parçası. Katılımcılara teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Turizmde ‘deneyimleme’ dönemi

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer de son dönemde dünyada ve turizm sektöründe ‘deneyimleme’ diye önemli bir kavramın ortaya çıktığını belirterek, başta gastronomi olmak üzere doğa sporlarından kültür turlarına kadar her alanda insanların mutlaka deneyimlemek istediğini söyledi. Damakta bıraktığı tat nedeniyle gastronomi turizminin son yıllarda yükseler bir trend yaşadığını kaydeden Özer, “Bunun farkına varan şehirler ciddi çalışılmaya başladı. Bakanlık olarak biz de bu konuyu çok önemsiyoruz. Bursa’da gastronomiyi alanında uzman isimlerle konuşmak çok kıymetli ve değerli” diye konuştu.

Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk de Bursa’nın sahip olduğu mutfak kültürünün toplu olarak sahneye çıkartılacağı, farkındalık oluşturacak bir festivale imza attıklarını söyledi. Bu yıl ilkinin düzenlenmesi nedeniyle bazı eksiklikler ve hatalar olabileceğini dile getiren Baştürk, “Ekip arkadaşlarımızla birlikte Bursa’ya yakışır bir festival düzenlenmesi için Başkanımız Alinur Aktaş’ın talimatları doğrultusunda bir çalışma gerçekleştirdik. Bugün de çalıştayımız ile festivalin startını vermiş bulunuyoruz” şeklinde konuştu.