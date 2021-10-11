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Bursa’da dört ilçeye lodos uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bursa için lodos uyarısı yapılarak, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

BURSA 11.10.2021, 12:46
Bursa’da dört ilçeye lodos uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bursa için lodos uyarısı yapılarak, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa’da yarın için lodos sebebiyle sarı uyarı yaptı. Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde salı günü saat 12.00’dan itibaren başlayarak 20.00’a kadar süreceği tahmin edilen lodosla alakalı vatandaşlar ikaz edildi. Uyarıda, "Rüzgârın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

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