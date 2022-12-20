Bursa’da “Destek AFAD Gönüllüsü” eğitimleri tamamlandı

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından “Destek AFAD Gönüllüsü Eğitimi” düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri, Temel AFAD Gönüllüsü olan öğrenci, vatandaş, sivil toplum kuruluşu ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli gönüllülere “Destek AFAD Gönüllüsü Eğitimi” verdi.

Bursa AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen iki hafta sonu gerçekleşen program çerçevesinde uzman eğitmenlerce 96 AFAD gönüllüsüne gruplar halinde eğitim verildi.

Program çerçevesinde lojistik, intikal, güvenlik, bina yapı sistemleri, olay yeri yönetimi ve koordinasyonu, enkaz alanına giriş teknikleri, tahliye ve türleri, arama kurtarma aracı ve arama kurtarma malzemelerinin tanıtımı, arama kurtarma malzemelerinin uygulamalı eğitimi, hafif arama kurtarma tatbikatı, çadır kurulumu, ilk yardım, insani yardım, psikososyal destek eğitimi, yangına müdahale ve söndürme eğitimleri verildi.

15 yaş ve üzerindeki gençlerin "Temel AFAD Gönüllüsü" olunabileceği gönüllü olmak isteyenlerin, e-devlet üzerinden başvuru yapıp ilk eğitimlerini çevrim içi alabileceklerini belirten yetkililer, 18 yaşından itibaren de saha eğitimlerini de içeren "Destek AFAD Gönüllüsü" olunabileceğine dikkat çekti.