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Bursa’da bugün sıcaklık rekoru, yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Bursa’da bugün için sıcaklık rekoru beklenirken, hafta sonu ise sıcaklıklar 9 derece azalarak, sıcak havanın yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacağı tahmin ediliyor.

BURSA 06.08.2021, 10:04
Bursa’da bugün sıcaklık rekoru, yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Bursa’da bugün için sıcaklık rekoru beklenirken, hafta sonu ise sıcaklıklar 9 derece azalarak, sıcak havanın yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacağı tahmin ediliyor.

Verilere göre bu zamana kadar 6 Ağustos tarihlerinde ölçülen en uç sıcaklıklar 39 derece olurken, bugün termometrelerin 12.00-15.00 saatleri arasında 40 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor. Hafta sonu ise sıcak hava yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakması beklenen Bursa’da, sıcaklıkların 9 derece azalarak 31 dereceye düşmesi bekleniyor. Ayrıca yetkililer, mecbur kalmadıkça bugün öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.
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