Bursa’da avcı adayları belgelerini aldı

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bursa genelinde avcılara yönelik yaptığı eğitim faaliyetleri kapsamında İznik ilçesi Müşküle Mahallesi’nde tamamlanan ‘Aday Avcı Kursu’nda 23 kursiyer sertifikayı almaya hak kazandı.

İznik Halk Eğitim Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü İznik Şefliği ile birlikte açılan avcı adaylarına yönelik eğitim kursu tamamlandı. Bilinçli ve sürdürebilir av için düzenlenen avcılık eğitim kurslarında başarılı olan 23 kursiyer "Avcı Eğitim Kurs Bitirme Belgesi" almaya hak kazandı.

Verilen eğitim kurslarında, avcılara av ve yaban hayvanlarını, yaşama ortamlarını, bunların korunmasını ve geliştirilmesini, av ve yaban hayatı yönetimi gibi bilgilerin yanı sıra av köpekleri, avda kullanılan yırtıcılar, sağlık bilgisi, ilk yardım, av silahlıları ve uygulaması, avcılığın tarihi felsefesi ve özü, av için gerekli bilgiler, avcılıkta ahlaki bilgiler, ekoloji bilgisi ve çevrenin korunması ve yurdumuzda av hayvanları başlıkları kapsamında kursiyerlere detaylı bilgiler verildi. Ayrıca kursta avcılığın, av turizminin, yaban hayvanlarının üretiminin, toplumun bilinçlendirilmesi, avcıların eğitimi, av ve yaban hayatına ilişkisi ile ilgili bilgiler de avcı eğitim kurslarında yer aldı.

Avcı olmak isteyen vatandaşların talepleri üzerine Bursa ve ilçelerinde bulunan Halk Eğitim Merkezlerine müracaatları sonrası yeterli sayıya ulaşılan yerde merkezler kurs açmaya devam edecek.