Bursa Valiliğinden son dakika sel uyarısı

Bursa Valiliği yaptığı son dakika açıklamayla sel uyarısında bulundu.

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra Marmara’nın batısından itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar ilimiz genelinde devam etmesi beklendiğinden yıldırım, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Şiddetli yağmurun Salı günü sabahına kadar devam etmesi bekleniyor."