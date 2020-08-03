banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Satılmayan hayvanları Et ve Süt Kurumu alacak
Satılmayan hayvanları Et ve Süt Kurumu alacak
Lewis Hamilton patlak lastikle kazandı
Lewis Hamilton patlak lastikle kazandı
Uçakta maske takmayan 2 yolcu darp edildi
Uçakta maske takmayan 2 yolcu darp edildi
Bakan Pakdemirli: 'Uşak, İzmir, Denizli ve Bursa'daki yangınlar kontrol altına alındı'
Bakan Pakdemirli: 'Uşak, İzmir, Denizli ve Bursa'daki yangınlar kontrol altına alındı'

Bursa trafiği 942 kamera ile izlenecek

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İLE İMZALADIĞI PROTOKOL KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLECEK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMLERİ (EDS) İLE TOPLAM 942 KAMERA İLE TRAFİK GÖZ HAPSİNE ALINACAK. BÖYLELİKLE HEM KURAL İHLALLERİ ANINDA SAPTANACAK HEM DE TRAFİKTE SENKRONİZASYON SAĞLANACAK.

BURSA 03.08.2020, 10:24
10
Bursa trafiği 942 kamera ile izlenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Emniyet Müdürlüğü ile imzaladığı protokol kapsamında hayata geçirilecek Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) ile toplam 942 kamera ile trafik göz hapsine alınacak. Böylelikle hem kural ihlalleri anında saptanacak hem de trafikte senkronizasyon sağlanacak.

Bursa’da ulaşımın sorun olmaktan çıkması için toplu ulaşımı teşvik, yeni raylı sistem hatları, mevcut raylı sistemde sinyalizasyon optimizasyonu, yol genişletme, yeni yol ve köprülü kavşak gibi projelere ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, özellikle trafik akışının düzene girmesi ve ihlallerin ortadan kaldırılması için önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırımın ön görüldüğü Elektronik Denetleme Sistemi projesinin hayata geçirilmesi için Bursa Emniyet Müdürlüğü ile protokol imzalayan Büyükşehir Belediyesi, Bursa trafiğine nefes aldıracak proje için ihaleye hazırlanıyor.

942 kamera ile takip

Sistemin 1 yıl içinde kurulması öngörülürken yatırım, Elektronik Denetleme Sistemi ve Bursa Kentsel Trafik Yönetimi Sistemi olarak iki ayrı başlıkta ele alınacak. Toplamda 942 kamera ile trafiğin anlık olarak tek merkezden izlenebileceği projenin EDS ayağında 27 adet hız ihlal koridor sistemi kurulacak. 30 sinyalize kavşakta, 89 kavşak kolunda 282 şeride hitaben kırmızı ışık ihlal sistemi kurulacak. 15 noktada park ihlal sistemi bulunurken, projenin EDS etabında bölge görüntüleme sistemi için 150 hareketli ve 450 sabit kamera kullanılacak.

Projenin Bursa Kentsel Trafik Yönetim Sistemi ayağında ise 240 adet araç sayım kamerası, 50 adet hareketli kamera ve 52 adet kavşak için yön dağılım kamerası bulunacak. Bu kapsamda 52 adet adaptifsinyalize kavşak yapılacak. 18 adet değişken mesaj sistemi için led ekran ve 82 adet bluetooth tabanlı araç algılama sistemi kurulacak.

Maksimum trafik güvenliği

Trafik yönetim sistemi ile şehrin ana girişleri ve merkez bölgesindeki trafiğin izlenmesi, denetlenmesi, yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi sağlanacak. Yol güzergâhlarına konulacak sensörler vasıtası ile yoğunluk bilgileri alınarak, elektronik değişken mesaj işaretleriyle trafik yüklerine göre en uygun trafik akışları sağlanacak. Ana arterlerde olan sıkışıklıkların engellenmesi, sıkışıklıkların otomatik olarak algılanması ve kameralar tarafından gözlemlenerek giderilmesine yönelik senaryoların otomatik ve manuel olarak devreye alınması sağlanacak. Yol üzerine konulacak şerit bazlı değişken trafik işaretleri vasıtası ile arterlerdeki trafik yoğunluklarına göre hız kontrol edilecek. Kavşak kontrol cihazları bir merkezden yönetilecek. Şehir halkı ve sürücüler; değişken mesaj işaret panoları, internet, mobil telefon uygulaması ve medya aracılığıyla yoğunluk ve seyahat süresi bilgisi gibi konular hakkında bilgilendirilecek. Maksimum trafik güvenliği sağlanırken, trafikle ilgili her türlü istatistikî bilginin toplanması ve değerlendirilmesi yapılacak.

Senkronizasyon sağlanacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Trafik Şube Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, ihaleye çıkmak üzere oldukları Elektronik Denetleme Sistemi ve Bursa Kentsel Trafik Yönetimi Sistemi hakkında bilgi verdi. Şehir kameralarının anlık görüntüleriyle Bursa’nın farklı noktalarındaki trafik akışını da izleyen Başkan Aktaş, hayata geçirecekleri yatırımın trafikte senkronizasyonun sağlanması için büyük önem taşıdığını söyledi. Emniyet Müdürlüğü ile yaptıkları protokol çerçevesinde hayata geçirecekleri Elektronik Denetleme Sistemi ve Trafik Yönetimi Sisteminin trafiğin bir bütün olara ele alınmasını sağlayacağını belirten Başkan Aktaş, “Ulaşımın daha konforlu ve sağlıklı olması sağlanacak. Ola ki aksayan bölgelerle alakalı yapılabilecek çalışmaları tek elden görmek gibi ciddi avantajlarımız olacak. Tabii biz kavşak, metro hatları, optimizasyon yol ve benzeri uygulamaları hayata geçeceğiz ama beraberinde de bu uygulamaların bir bütünlük içerisinde senkronize şekilde çalışmasını gün boyu denetlemek, 7/24 denetlemek bizim önceliğimiz. Ben inanıyorum ki hayalimiz olan ve Nisan 2021 tarihinde de trafikle alakalı rahatlamanın şehirde cidden hissedileceği noktayı hep beraber oluşturacağız. Eylül’de okullar başladığında inşallah nasip olursa okul ve mesai saatlerinin düzenlenmesi ile alakalı Valilik ile beraber yaptığımız bir çalışma var. Ben inanıyorum ki bunların tamamı Bursa trafiğinin daha senkronize, daha rahat bir şekilde çalışması için önemli bir araç olacak” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 03 Ağustos 2020
İmsak 04:12
Güneş 05:55
Öğle 13:15
İkindi 17:09
Akşam 20:26
Yatsı 22:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25