Bursa Ticaret Borsası liderliğin geleceğine ışık tuttu

Bursa Ticaret Borsası tarafından, “İçindeki Lideri Açığa Çıkar” mottosuyla düzenlenen Liderlik Zirvesi etkinliğinin son konuğu olan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, gerçek liderlerin, toplumun temel değerlerine bağlı, değişime ayak uyduran, dürüst, samimi, çevresine ilham veren kişiler olduğunu söyledi.

Teknolojik ve bilimsel gelişmelerle birlikte geleneksel liderlik anlayışının hızla değiştiği günümüzde, liderliğin geleceğine ışık tutmak amacıyla Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) ev sahipliğinde çevrimiçi gerçekleştirilen ‘Liderlik Zirvesi’ sona erdi. “İçindeki Lideri Açığa Çıkar” mottosuyla, AIESEC Bursa Şubesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Genç Girişimciler Kurulu, İstasyon Bursa ve Bilim Kahramanları Derneği ile ortaklaşa düzenlenen zirveye,Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Singapur, Azerbaycan, Ekvator ve Irak gibi ülkelerden katılımcıların da olduğu 560’ın üzerinde yerli ve yabancı katılımcı yoğun ilgi gösterdi.

“Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir”

İş ve akademi dünyasından önemli isimlerin katıldığı5 gün süren etkinliğin son konuğu, Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı oldu. İş hayatında yöneticilik ve liderlik kavramları üzerinden katılımcılarla tecrübelerini ve deneyimlerini paylaşan Başkan Özer Matlı, dünyada değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olduğunu vurguladı. Liderliği, zor şartlarda imkansızı başaran insanların yaptığı değişimin adı olarak tanımlayan Başkan Matlı, “Teknolojinin gelişimiyle birlikte bilgi akışının baş döndürücü bir hızla değiştiği dünyamızda, insanlar gibi iş yapış şekilleri de kendi içinde değişime uğramaktadır. Özellikle pandemi sonrası ortaya çıkan yeni dünya düzeniyle birlikte, liderlerin de kendilerini bu yeni yaşam şekline uygun olarak değiştirmeleri gerektiğine inanıyorum. Büyük ilim ve din bilgini Hazreti Mevlana’nın da dediği gibi şimdi yeni şeyler söylemek lazım” dedi.

Değerlere dayalı liderlik

Hayatın hangi alanında olursa olsun lider vasıflı kişilerin temel değerlere sahip olması gerektiğine dikkat çeken Başkan Özer Matlı, “Her birey mutlaka öncelikle kendisinin lideridir. Ancak bir ekibi, kitleleri yönlendirecek bir liderde bulunması gereken en önemli özellikler dürüstlük, şeffaflıkve sosyalleşmektir. Zira sosyalleşmeyen bir insan ne özel hayatında ne de iş hayatında değişim gerçekleştiremez. Bununla birlikte güven ve itibar sahibi olmayan insanlar da gerçek bir lider olamazlar. Liderler değişimleri gerçekleştiren, süreçleri doğru yöneten, ilham veren, analitik zekayı kullanabilen ancak en önemlisi güven veren kişilerdir” ifadelerini kullandı.

“Liderlik dertlenmektir”

Türkiye’de lider vasfına sahip çok sayıda insanın olduğunu ancak takımın bir parçası olan liderin oldukça az olduğunu ifade eden Özer Matlı, yeni dünya düzeninde ortaya çıkan çevik liderlik kavramının bireysellikten ziyade ekip çalışmasıylaanlamlı olduğunu kaydetti. “Dokunduğunuz, sevdiğiniz, sahiplendiğiniz kadar varsınız” diyen Başkan Matlı, “Bana göre liderlik dertlenmektedir. İçinde yaşadığı toplum için, şehri için, çalıştığı kurumun başarısı için ve en önemlisi de ülkesi için dertlenen insan bana göre liderlik vasfına sahip insandır. Kısacası lider çevresine faydalı olandır” diye konuştu.

Başkan Matlı tavsiyelerde bulundu

Yeni dünya düzeninde kişilerin öncelikle lider olmak ya da sürdürülebilir, huzurlu bir hayat yaşamak arasında tercih yapmaları gerektiğini söyleyen Başkan Matlı, etkinliğe katılanlara liderlikle ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. Özer Matlı, “Öncelikle kendinizle barışık olun. Cesaret etmekten asla korkmayın. Ayaklarınız mutlaka yere bassın. Doğru kişilerle, doğru yerlerde, doğru işleri yapın.Değer vermekten asla çekinmeyin. En önemlisi de değişebildiğiniz, yeni fikirler ürettiğiniz sürece var olduğunuzu asla unutmayın” dedi.

Bir katılımcı Başkan Matlı’nın desteğiyle ‘Yurt Dışı Gönüllülük Projesi’ne gidecek

Etkinliğin son bölümünde geleceğin liderlerini, bugünün liderleriyle buluşturmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını ifade eden Özer Matlı, “5 gün süren etkinliğimize yoğun programlarına rağmen katılan,AçıkBeyin Eğitim Merkezi Kurucusu Prof. Dr. Sinan Canan’a, GoGlobal Kurucu Ortağı Esra Talu’ya, etkinlik partnerlerimizden Bilim Kahramanları Derneği’nin değerli Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir’e ve AIESEC Bursa Şubesi’nin 2001-2002 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Yiğit Sarıçınar’adeğerli katkılarından dolayıçok teşekkür ediyorum.Bursa Ticaret Borsası olarak gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak projelere imza atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Özer Matlı ayrıca, yapılacak çekilişle18-30 yaş aralığındaki katılımcılar arasından bir kişinin katılmaya hak kazanacağı AIESEC ‘Yurt Dışı Gönüllülük Projesi’ne, bir katılımcıyı daha gönderme sözü verdi.