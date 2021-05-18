Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz: “Yüksek tansiyon önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olup mutlaka hekim tarafından takip edilmelidir”

Dünyada on kişiden yaklaşık üçünün tansiyonunun yüksek olduğunu vurgulayan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, buna rağmen hastaların yarısının durumdan haberdar olmadığına dikkat çekti.

İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, kalp ve böbrek yetersizliği gibi önlenebilir hastalıklarla mücadelenin öneminin vurgulandığı ‘Dünya Hipertansiyon Günü’ münasebetiyle açıklamalarda bulundu. Yüksek tansiyon en sık görülen müzmin (kronik) hastalıklardan biri olduğunu dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, “Yüksek tansiyon kalp hastalıkları, inme, böbrek hastalığı, erken ölüm gibi durumlarla ilişkilidir. Dünyada on kişiden yaklaşık 3’ünün tansiyonunun yüksek olduğu bilinmektedir. Hastaların yüzde 50’si durumlarından tamamen habersizdir. Haberdar olanların bir kısmı ise herhangi bir şey yapmamaktadırlar. Yüksek tansiyon önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olup mutlaka hekim tarafından takip edilmelidir” dedi.

Yüksek tansiyonun, uzun süre belirti vermeden böbrek, beyin, kalp ve damar sistemine hasar vermesi nedeniyle “sessiz düşman” olarak da anıldığına dikkat çeken Yavuzyılmaz, “Kan basıncının yüksek olduğunun belirlenebilmesi için belli aralıklarla ölçtürülmesi gereklidir. En belirgin yüksek tansiyon emâreleri halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı, burun kanaması, görmede bozukluktur. Bunun yanı sıra kulaklarda çınlama, yürüme ve merdiven çıkmada zorlanma, bazen çok sık idrara çıkma, gece uykudan uyanıp idrar yapma, bacaklarda şişlik olabilir” şeklinde konuştu.

Sağlıklı beslenme Şart

Yüksek tansiyonu olan kişilerde ilâç tedavisinin uygulanması kan basıncı kontrolü için tek başına yeterli olmadığının altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Yüksek tansiyonlu kişiler sağlıklı beslenmeli, fazla kilolu obez ise kilo vermeli, hareketleri düzenli yapmalı ve tuzu azaltmalıdır. Ayrıca düzenli muayene ve tetkiklerle hastalığın takibine önem vermeli, ilaçlarını tavsiye edilen dozda ve sürede aksatmadan kullanmalı ve yılda en az bir kez tansiyon ölçtürülmelidi”.