Bursa, genç fikirlerle geleceğe taşınıyor

‘Hayat Bursalı gençlere güzel’ sloganıyla kurulan ve gençlere ücretsiz internetin yanı sıra farklı mağaza ve işyerlerinden indirimli alışveriş imkanı sunan Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü, aynı zamanda fikir ve önerileriyle gençleri de kent yönetimine dahil ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik düzenlediği eğitim, spor, sosyal, kültürel ve sanatsal tüm faaliyetleri geçtiğimiz ay Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü çatısı altında toplamıştı. Bursa’da ikamet edip, Büyükşehir Gençlik Kulübü’nde buluşan 15 - 29 yaş arası gençler, hediye 4 GB internet, birçok işyeri ve mağazadan indirimli alışveriş imkanının yanında, görüş ve önerileriyle de kent yönetiminde söz sahibi olma fırsatı yakalamıştı. Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü’nün meb platformu ve mobil uygulaması üzerinden ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanan gençler, uygulama içerisinde bulunan “Şehrim İçin Bir Fikrim Var” bölümüne kente dair görüş ve önerilerini yazabiliyor. Gençler tarafından iki hafta gibi kısa bir sürede 1000’in üzerinde fikir, istek ve öneri yapıldı. Bursalı gençler kent yönetiminden en fazla E- Spor Merkezi açılması, bisiklet yollarının yaygınlaştırılması, wi-fi hizmetleri, gençlik merkezlerinin sayılarının arttırılması, tarihi ve kültürel geziler, yurtdışı gezileri, spor alanlarının arttırılması, kütüphane ve hayvan barınaklarının sayılarının arttırılması gibi taleplerde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlerin Bursa’ya dair görüş ve önerileri öğrenmek amacıyla Gençlik Kulübü’nü çok önemsediğini söyledi. Başkan Aktaş, “İşin en önemli kısımlarından biri de genç arkadaşlarımın şehirle ilgili, yapılacak çalışmalar noktasında ne düşündüğü. Neyi arzu ettiği ve bizden neler beklediği. Sevgili gençlerimizin düşünceleri bizim için çok değerli ve önemli. Yani bu projeyle genç kardeşlerimizi yönetimin içine dahil etmiş oluyoruz. İşin bu kısmını çok önemsiyorum. İki hafta gibi kısa bir süre içinde 1000’in üzerinde öneri ve isteğin gelmesi, gençlerin Bursa’ya olan duyarlılığını gösteriyor. Her öneri ve ve fikir bizim için değerli ve önemli” dedi.