Son Dakika
Bursa Büyükşehir’den kar seferberliği
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışıyla birlikte 17 ilçede karla mücadele çalışmalarını başlattı. Gece ve gün boyu kesintisiz devam eden çalışmalarla 17 ilçede kardan kapanan 302 mahallenin yolu ulaşıma açılırken, 128 mahalle yolunda çalışmalar devam ediyor.
BURSA 17.01.2021, 15:23
1
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışıyla birlikte 17 ilçede karla mücadele çalışmalarını başlattı. Gece ve gün boyu kesintisiz devam eden çalışmalarla 17 ilçede kardan kapanan 302 mahallenin yolu ulaşıma açılırken, 128 mahalle yolunda çalışmalar devam ediyor.Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 123 araç ve 431 personelle karla mücadele çalışmalarına başladı. Ulaşımda bir sorun yaşanmaması için kar yağışının başladığı ilk andan itibaren teyakkuz halinde olan ekipler, 17 ilçede 302 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında Büyükorhan’da 38, Orhaneli’de 30, Harmancık’ta 16, Karacabey’de 4, Mustafakemalpaşa’da 40, İznik’te 27, İnegöl’de 32, Yenişehir’de 10, Orhangazi’de 11, Osmangazi’de 22, Nilüfer’de 14, Gürsu’da 12, Kestel’de 21 ve Keles’te 25 mahallenin yolu kardan temizlendi. Halen kapalı olan 128 mahalle yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.
0°
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|17
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
|13. Konyaspor
|18
|22
|14. Göztepe
|18
|22
|15. Kasımpaşa
|17
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|18
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Leicester City
|18
|35
|3. Liverpool
|17
|33
|4. Man City
|16
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü