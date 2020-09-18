banner413

banner409

Son Dakika
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
Halil Sezai tutuklandı
Halil Sezai tutuklandı
Unlü Youtuber Enes Batur karantina yurduna yerleştirildi
Unlü Youtuber Enes Batur karantina yurduna yerleştirildi
Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü!
Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü!

Bursa Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ, AVRUPA SATRANÇ BİRLİĞİ (ECU) TARAFINDAN DÜZENLENEN AVRUPA ONLİNE YAŞ GRUPLARI SATRANÇ TURNUVASI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR.

BURSA 18.09.2020, 09:12
2
Bursa Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Avrupa Satranç Birliği (ECU) tarafından düzenlenen Avrupa Online Yaş Grupları Satranç Turnuvası’na ev sahipliği yapıyor.

Avrupa Satranç Birliği’nin (ECU) 18 - 20 Eylül tarihleri arasında düzenlediği Avrupa Online Yaş Grupları Satranç Şampiyonası başladı. Hem açık, hem kızlar olmak üzere 12 - 14 - 16 - 18 yaş altı kategorilerinde oyuncuların bireysel mücadele edeceği şampiyonanın Türk sporcularına Bursa, İstanbul, Ankara ve İzmir ev sahipliği yapıyor. 9 tur üzerinden oynanacak şampiyonada zaman kontrolü 25 dakika + hamle başı 5 saniye ekleme şeklinde olacak. Online turnuvaların en büyük sorunu olan hileye karşı bir önlem olarak özel haller haricinde oyuncular her ülkenin yerel FIDE hakemlerinin gözetiminde ve kamera açık olarak özel salonlarda oynayacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da bu şehirlerdeki oyuncuların oynayacağı dört ayrı salon belirlenirken, Bursa’da yarışacak sporcular Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Komplesi Satranç Eğitim Merkezi’nde ter dökecek.

Büyükşehirden 2 sporcu

Türkiye’den 23 sporcunun katıldığı şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları CM Ediz Gürel 12 yaş genelde, WCM Gülenay Aydın 14 yaş kızlar kategorisinde milli takım adına hamle yapacak.

18 Eylül’de saat 16.00 başlayacak ve 20 Eylül saat 19.00’da sona erecek organizasyon Avrupa Satranç Birliği’nin resmi internet sitesi www.europechess.org ve www.tornelo.com adreslerinden canlı olarak yayınlanacak.

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 18 Eylül 2020
İmsak 05:15
Güneş 06:41
Öğle 13:03
İkindi 16:31
Akşam 19:16
Yatsı 20:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Hatayspor 1 3
7. Antalyaspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Çaykur Rizespor 1 0
13. Ankaragücü 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Sivasspor 1 0
18. Gençlerbirliği 1 0
19. Başakşehir 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Tuzlaspor 1 1
11. Samsunspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Chelsea 1 3
4. Newcastle 1 3
5. Wolverhampton 1 3
6. Liverpool 1 3
7. Crystal Palace 1 3
8. Everton 1 3
9. Aston Villa 0 0
10. Burnley 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Leeds United 1 0
14. Southampton 1 0
15. Tottenham 1 0
16. Brighton 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0
banner388