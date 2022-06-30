Bursa Anadolu Lisesi öğrencilerinden muhteşem gösteri

Türkiye sıralamasında nitelikli Anadolu Liseleri arasında 15. sırada ve Fen Liseleri dahil tüm nitelikli okullar içerinde 51. sırada yer alan Bursa Anadolu Lisesi, en son yaptığı ‘Anadolu Gizemleri-6 Halk Dansları’ gösterisiyle Bursalılardan tam puan aldı.

Geçtiğimiz sene 132 öğrenciyi Türkiye’nin önde gelen üniversitelerine yerleştiren ve 2021-2022 46. dönem eğitim-öğretim yılında 173 öğrenciyi mezun etmenin gurur ve mutluluğunu yaşayan lise, yaptığı kültürel, eğitim, sportif, sosyal sorumluluk ve proje faaliyetlerinde de adından sıkça söz ettiriyor. 1970 yılında kurulan ve bugüne kadar sayısız başarıya imza atan Bursa Anadolu Lisesi, kentin en çok tercih edilen okulu olmayı başardı.

İl sınırlarını aşan başarısıyla bilinen Bursa Anadolu Lisesi’nin satranç takımı, Marmara Bölgesi şampiyonu oldu. Okulun 9. sınıf öğrencilerinden olan Talha Güneş Türk ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Yıldız Takımı ile birlikte Türkiye şampiyonu oldu. Bursa Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu’nun pandemine ara verdiği tiyatro gösterilerine ‘Nerede Kalmıştık’ adlı oyunuyla devam etti. Tayyare Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunda öğrenciler, profesyonel oyunculara adeta taş çıkardı.

BAL’ın ağır konukları

Okul içerisinde ağırladıkları konuklarıyla öğrencilerine ışık tutan lise, Bursa Uludağ Üniversitesi yönetimi ile birlikte Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Anadolu Lisesi mezunu Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Canan Aykut Bingöl’ün yanı sıra alanında farkı 8 dekanı ağırlamanın da mutluluğunu yaşadı. 2021-2022 eğitim öğretim yılında Bursa Anadolu Lisesi’ni 66 okul, 2 bin 283 öğrenci ziyaret ederken, meslek tanıtım etkinlerinde de kendi mezunlarıyla çalışmanın gururunu yaşadı. Lise, sportif ve müziksel alanda da başarısını korumaya devam etti. Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Liseler Arası Müzik Yarışması’nda Ayşe Dilay Çetin, solist kategorinde 2. olarak büyük bir başarıya imza attı.

Okul Müdürü İsmet Aksu, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılını başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadığını belirtirken, “Her yıl eylül ayında başlayan bir serüvenimiz var. Bu serüven hiç durmuyor. Sadece eğitim alanında değil, sosyal, kültürel, sportif, yurt içi-yurt dışı projelerimiz devam ediyor. Kültürel faaliyetlerimiz BAL ile bütünleşti. Sosyal ve kültürel faaliyetlerde BAL 1 numaradır. Bunda kesinlikle iddialıyız. 2021-2022 eğitim öğretim yılına başlarken öğrencilerin pandemi nedeniyle kazanım kayıplarının telafisi için eğitim öğretim yılı başında kendi öğretmenlerimizin hazırlamış olduğu konu taramalı 1 deneme sınavı yaptık. Türkiye çapında 1. dönem 2, 2. dönem 2 olmak üzere 4 tane deneme sınavı yaptık. Bu denemelerin dışında 11. Sınıf öğrencilerimize 9 TYT Deneme sınavı 12. Sınıflara 57 TYT 27 AYT olmak üzere toplam 84 deneme sınavı yapılmıştır. Deneme sınavlarının da zümre öğretmenleri tarafından gerekli analizleri yapılmış. Bu analizlerde öğrencilerin eksiklerini tespit ettik. Mümkün olduğunca öğrenci kazanım kayıplarının telafisine gittik. Sonunda Bal ailesi olarak başarıyı elde ettiğimizi ve hedefe ulaştığımızı sanıyorum.

İl ve ilçe Milli Eğitim müdürlerimizin destekleri çok büyük. Veliler, öğrenciler, şahsım ve öğretmenlerimiz adına il ve ilçe milli eğitim müdürlerimize ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.