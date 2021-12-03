Bin 400 kilometreden Avrupa’nın en büyük kitabevine geldiler

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde organize edilen program kapsamında Muş’tan Bursa’ya davet edilen öğrenciler BKMKİTAP İstanbul Yolu Şubesini ziyaret ettiler.

Avrupa’nın en büyük kitabevini gezen öğrenciler, teknik gezi kapsamında bkmkitap.com lojistik operasyon bölümü çalışmalarıyla ilgili de bilgilendirildiler. Programın devamında BKMKİTAP Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Bingölbali ve öğrenciler bir araya geldi. Kendisi gibi Muş’ta doğup büyüyen öğrencilere kendi hayat hikâyesinden kesitler aktaran Bingölbali, BKMKİTAP’ın kuruluş hikâyesinin de ve bir kitapla mümkün olduğu vizyonundan bahsetti.

“Doğduğunuz yer ve doyduğunuz yer sizler için önemli köşe noktalarındandır. İleride büyük işlere imza attığınızda bunları unutmayın, hayat gayeniz kendinizi, ailenizi, çevrenizi, ilinizi ve ülkenizi güzel yarınlara eriştirmek olsun” diyen Bingölbali, “Ben de sizler gibi Muş’un Varto ilçesinde imkânsızlıklar içinde büyüdüm ama hayal kurmayı hiç unutmadım. Hayal ettim ve çok çalıştım. Bir köy çocuğu olarak ben başarabildiysem sizlerin de başarmamak için bir engeliniz olamaz. Biz BKMKİTAP olarak size destek vermeye hazırız, sizlere de çalışmak ve azmetmek düşüyor” dedi.

Hediye takdimi ve fotoğraf çekimlerinin ardından program tamamlandı.