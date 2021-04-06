Belediyeden öğrencilere online sınav desteği

Mustafakemalpaşa Belediyesi, pandemi döneminde sınavlara evlerinde hazırlanmak zorunda olan öğrencilere destek verecek.

Haziran ayında yapılacak LGS ve TYT sınavları için İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile başlatılan eğitime destek projesiyle öğrenciler hem sınav heyecanını yenecek hem de bilgilerini test etme imkânı bulacak. Online sınavlarla kendilerini deneme imkânı bulacak öğrenciler, 07 - 11 Nisan tarihleri arasında https://e-sinav.mustafakemalpasa.bel.tr/ adresinde yer alan formu doldurarak kayıt olabilecek. 8. Sınıflar için (LGS) deneme sınavı 12 Nisan’da, 12. Sınıflar için (TYT) deneme sınavı 18 Nisan tarihinde online ve ücretsiz olarak yapılacak.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Lise ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerin zorlu ve oldukça stresli bir süreç yaşadığını belirterek bu süreçte öğrencilerin sınav heyecanını bir nebze olsun azaltmak için online deneme sınavı gerçekleştiriyoruz. Öğrenci dostu uygulamalarımıza devam edeceğiz. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.