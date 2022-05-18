BEBKA başarılı projeleri ödüllendirecek

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), halkın takdiri ve değerlendirme kurulunun nihai görüşü ile seçilen projeleri ödüllendirecek.

Bursa Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canbolat, başkanlığındaki toplantıda hayata geçirilecek projeler hakkında istişarelerde bulunulurken, 2024-2028 Bölge Planı ve BEBKA’nın desteklediği projeler için yapılacak ‘Başarılı Projeler Anketi’ ve desteklenen projelerin etki analizleri hakkında detaylar görüşüldü. Ajansın TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde 2024-2028 Bölge Planı çalışmalarına hızla devam ettiğini belirten BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, “Ajans içerisindeki uzman arkadaşlarımızdan oluşturduğumuz ekip ile yeni Bölge Planı çalışmalarına hızla devam ediyoruz” dedi.

Yakın zamanda hayata geçirilecek ‘Başarılı Projeler Anketinin’ Ajans desteklerinin görünürlüğünü artıracağını vurgulayan Durak, “BEBKA, 2010-2020 yılları arasında yürüttüğü 24 Mali Destek Programı ile toplam 390 projeye destek verdi. Bu programlar ile bölgede bugünkü değeriyle toplam 750 milyon liralık yatırım gerçekleşti. Başarılı Projeler Anketi ile de Ajansın destek verdiği birçok projeye dair bilgiler kamuoyuna açılacak, halkın takdiri ve değerlendirme kurulunun nihai görüşü ile seçilen projeler ödüllendirilecek” diye konuştu.

Anketin il bazlı ve 6 temada gerçekleşeceğini de söyleyen Durak, “2010 yılından bu yana TR41 bölgesinde faaliyetlerini sürdüren BEBKA’nın destek verdiği tüm projeler için ‘Başarılı Projeler Anketi düzenleyeceğiz. Bu anket için temalar, ‘sanayi ve rekabetçi ürün, kırsal ve sosyal kalkınma, mesleki eğitim, çevre, enerji, kaynak verimliliği, girişimcilik ve turizm başlıkları altında kategorize edilecek. Anketin sonucunu BEBKA’nın internet sitesi www.bebka.org.tr üzerinden verilecek oylar ve yapılan proje etki analizleri raporları sonrasında uzman bir değerlendirme kurulu tarafından belirlenecek” şeklinde konuştu.