Başkan Tanır öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır , 2021-2022 yılının ilk dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline başlayan öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi dün tamamlandı. Birinci dönemi geride bırakan milyonlarca öğrenci karnelerini alarak 2 haftalık yarıyıl tatiline girdi. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da ilçedeki Atatürk İlköğretim Okulu ve Kestel Anaokulu’nu ziyaret ederek, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Karne dağıtım törenine Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kaymakam Recep Öztürk, Belediye Başkan Yardımcıları, Kestel İlçe Millî Eğitim Müdürü Cengiz Uç, Kestel Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Turan Yavuz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Başkan Önder Tanır ve protokol üyeleri, öğrencilere karnelerini ve hediyelerini teslim etti.

Karne töreninde konuşan Başkan Önder Tanır, "Sizler bizim umudumuz olan geleciğin mimarlarısınız. Aldığınız eğitim ışığında, kendinize, ailenize ve ülkenize fayda sağlayacak neferlersiniz. Hepinizin karnelerinin başarı dolu olduğunu gördüm. Önünüzde ki yarıyıl tatilini hem dinlenerek hem de öğrenmeye devam ederek geçirmenizi isterim. Hepinizi başarılarınızdan dolayı kutluyor, iyi tatiller diliyorum çocuklar" dedi.

Başkan Tanır, konuşmasının ardından öğrencileri ara tatilde Kestel Belediyesi tarafından düzenlenecek olan çocuk etkinliklerine davet etti.