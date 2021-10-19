banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteorolojiden yağış uyarısı

Başkan Tanır: ‘’İmam Hatip okulları, verdikleri eğitimle örnek oluyor’’

Bursa Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, İmam Hatipliler Haftası dolayısıyla ilçedeki İmam Hatip Liselerine ziyaret gerçekleştirdi.

BURSA 19.10.2021, 11:15
Başkan Tanır: ‘’İmam Hatip okulları, verdikleri eğitimle örnek oluyor’’

Bursa Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, İmam Hatipliler Haftası dolayısıyla ilçedeki İmam Hatip Liselerine ziyaret gerçekleştirdi.

İmam Hatipler Haftası kapsamında Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Sinan Aktaş, İlçe Yönetimi ve Başkan Yardımcıları, ilçede eğitim veren Mustafa Tunalı İmam Hatip Ortaokulu, Kız-Erkek İmam Hatip Lisesi ve Hafızlık Proje Okuluna ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Tanır, okuldaki öğrenciler ile de sohbet gerçekleştirdi. Okul yöneticileri Başkan Tanır’a ziyaretleri adına teşekkür ederek, okullarıyla ilgili genel bilgiler verdi. Eğitime yönelik tüm faaliyetleri desteklediklerini belirten Başkan Tanır, “İmam Hatip okullarımız verdikleri eğitimle örnek oluyorlar. Bu vesileyle öğrencilerimizin eğitiminde emeği geçen öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2