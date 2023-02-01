CHP Bursa Gençlik Kolları Başkanı olarak göreve atanan Elifnur Yamak, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti. Gençlere güvendiğini vurgulayan Başkan Erdem, “Birlikte çalışarak, hedefimize ulaşacağız” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından CHP Bursa Gençlik Kolları Başkanlığı görevine atanan Elifnur Yamak ile yönetimini makamında ağırladı. Nilüfer Belediyesi Halk Evi’ndeki ziyarette CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, CHP Nilüfer Gençlik Kolları Başkanı Ata Erk Şanlı, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız ile Meclis Üyesi Tuğçe Savaş da yer aldı. Göreve gelir gelmez yönetim kurulunu belirlediklerini, çalışmalara yoğun bir şekilde başladıklarını belirten CHP Bursa Gençlik Kolları Başkanı Elifnur Yamak, CHP İl Başkanlığı ve ilçelerdeki gençlik kollarıyla birlikte çalıştıklarını belirtti. Yamak, “Yönetimimize, diğer ilçelerden arkadaşlarımızı da dahil ederek, iletişimimizi güçlü tuttuk. Arkadaşlarımız, kendi özel hayatlarından fedakarlık ederek, büyük emek veriyorlar. Yoğun bir çalışma içindeyiz ve bunun, başarıyı da beraberinde getireceğine inanıyorum” diye konuştu.

Türkiye gündemi ve seçim çalışmalarının da konuşulduğu ziyarette Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, CHP Bursa Gençlik Kolları Başkanı Elifnur Yamak ile yönetimine başarı dileklerini iletti. CHP Bursa Gençlik Kolları’nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Başkan Erdem, il ve ilçelerle birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı. Başkan Erdem, “Bu dönem hep birlikte partimizi en üst seviyeye çıkararak, yola devam edeceğiz. Nitelikli ve dinamizmine inandığımız bir gençliğimiz var. Başarı, bu güçle birlikte çalışarak gelecektir. Size güveniyoruz ve çok güzel işler başaracağız. Kendinizi böyle bir göreve adadığınız için teşekkür ediyorum. Motivasyonunuz çok yüksek olmalı. Bu yoğunluk içinde tartışmalar elbette olacaktır ama kimseye küsmeden, kırılmadan birbirimize daha sıkı bağlanarak hedefimize ulaşacağız” diye konuştu.