Başkan Demirtaş: “Bütün dernekleri federasyon çatısı altında bir araya getirmeliyiz”

Marmara Kafkas Gürcü Federasyonu Başkanı Ömer Faruk Demirtaş, "Bölgemizdeki il ve ilçelerde mevcut olan tüm Kafkas ve Gürcü derneklerini, federasyonumuza katılarak hem kültürel değerlerimizi birlikte yaşatmaya, hem de ülkemizin toplumsal bütünlüğü içinde layık olduğumuz yeri hep birlikte almaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kocaeli, Balıkesir, Gölcük, Bursa, İnegöl, Orhangazi, İznik ve Gemlik Kafkas Gürcü Derneklerinin başkanlarıyla bir araya gelen Marmara Kafkas Gürcü Federasyonu Başkanı Ömer Faruk Demirtaş, diğer kafkas derneklerine çağrıda bulundu. Salonu dolduran dernek üyelerine seslenen Demirtaş, "Kafkasya’dan Anadolu’ya taşıdığımız kültürel değerlerimizi yaşatmak üzere kurduğumuz yöresel derneklerle, kültürel benliğimizin örf ve adetlerimizin dilimizin kaybolmamasını sağlamak üzere, büyük çabalar sarf ettik. Eksiği ve fazlası ile Anadolu coğrafyasının belli bölgelerinde kurulu bu kültürel derneklerin, bireysel anlamda yaptıkları münferit çalışmalar, bugünlere gelmemizin yapı taşları olup, her türlü takdirin üzerindedir. Ancak, her biri kendi başına bağımsız faaliyet gösteren bu yöresel derneklerimizin, üst bir çatı kuruluş altında daha kurumsal bir yapıda, bir araya gelmelerinin gerekliliği, organize edilen tüm dernek faaliyetlerinde, epey zamandır sıklıkla dile getirilen önemli bir gündem maddesi olmuştu" dedi.

Demirtaş, "Bugün, sadece Bursa, Balıkesir ve Kocaeli il dernekleri, İnegöl, İznik, Orhangazi, Gemlik ve Gölcük ilçe derneklerinin bir araya gelmesi ile kurulan federasyonumuzun, Marmara Bölgesindeki diğer il ve ilçelerde faaliyet göstermekte olan diğer Batum göçmenleri ve Kafkas Gürcü derneklerinin katılmaları ile çok önemli bir kültürel görevi, güçlü bir irade ve temsille yürütebilmeyi bu hareketin tüm bölgelere örnek olmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Federasyon çatısı altında, belli bir koordinasyon ve birlik-beraberlik anlayışı ile, Kafkas Gürcü kültürü adına, çok daha sistemli ve etkili çalışmaların yapılacağına inandıklarını belirten Demirtaş, "Ayrıca, Marmara Kafkas Gürcü Federasyonu olarak, Türkiye ile Gürcistan arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin çok daha verimli olması için, yoğun bir çaba ve işbirliği içinde olacağımızı devletler arasında diplomatik misyonun aşamayacağı bir çok konuda federasyonumuzun sivil inisiatifle görev üstlenebileceği geçmişteki tecrübelerimizle sabittir. Federasyonumuzun kuruluş misyonunun ehemmiyetini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Türkiye’nin kültürel zenginliğine yapacağımız katıklarla, gelecek nesillere, örnek teşkil edecek aynı zamanda Kadim bir kültürü var edip koruyacak kutsal bir çabanın içine girmiş bulunmaktayız. Bu vesile ile bir kez daha, bölgemizdeki il ve ilçelerde mevcut olan tüm Kafkas ve Gürcü derneklerini, federasyonumuza katılarak, hem kültürel değerlerimizi birlikte yaşatmaya, hem de ülkemizin toplumsal bütünlüğü içinde, layık olduğumuz yeri hep birlikte almaya davet ediyoruz" diye ifade etti.