Ana Kucağı, artık İnegöllü minikleri de sarıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin okul öncesi eğitimde bir marka haline gelen Ana Kucaklarına, 21’nci merkez olarak İnegöl Ana Kucağı da eklendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kendisini en fazla heyecanlandıran proje olan Ana Kucaklarının sayısını dönem sonuna kadar 50’ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla’ 2019 yılında 6 merkezle başlattığı Ana Kucakları, bugün adeta dev bir eğitim kurumuna dönüştü. Bu yıl 180 öğretmen ve yaklaşık 2 bin öğrenci ile ders başı yapılan Ana Kucaklarına, 21’inci merkez olarak İnegöl Ana Kucağı da eklendi. İnegöl Ana Kucağı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve İnegöl Kaymakamı Eren Arslan’ın da katıldığı törenle eğitime açıldı. Diğer merkezlerde olduğu gibi İnegöl Ana Kucağında da 4-6 yaş grubundaki çocuklara, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının yanında ‘Şehrim Bursa’ ve ‘Değerler Eğitimi’ adında Bursa’nın kültürel, tarihi ve manevi değerleri de öğretilecek. Sabah ve öğle olmak üzere ikili eğitimin uygulanacağı merkezde, her gün sabah grubuna kahvaltı ve öğlen grubuna ikindi öğünü ücretsiz olarak verilecek. Bunun yanında çocukların çanta, kırtasiye malzemeleri ve eğitim setleri de Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Hedef; 50 merkez

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ana Kucakları halkasına her geçen gün yenilerinin eklendiğini, dönem sonuna kadar 50 merkezi Bursa’ya kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Çocukların kişisel gelişimlerinin yüzde 90’ının 7 yaşına kadar tamamlandığını hatırlatan Başkan Aktaş, bu nedenle okul öncesi eğitimin büyük önem taşıdığını kaydetti. Özellikle annelere seslenip, okul öncesi eğitim hizmetlerinden mutlaka çocuklarını yararlandırmalarını isteyen Başkan Aktaş, “Çünkü başarılı çocuklarımızın hepsine bakıyoruz, hepsi okul öncesi eğitimden geçmişler. Dolayısıyla okul öncesi eğitim çok kıymetli. Devletimizin bu konuda büyük emeği, gayreti var. Biz de eksik kalan yerlerde Büyükşehir Belediyesi olarak tamamlamaya çalışıyoruz. İşte o yüzden artık Ana Kucakları dev bir oluşuma doğru hızla gidiyor. Bu çocuklarımız, vatanına, milletine, bayrağına, devletine bağlı olsun istiyoruz. Bunların tamamının altyapısı Ana Kucaklarında oluşturulmaya çalışılıyor. İnegöl Ana Kucağımız hayırlı olsun. Allah ikincisini, üçüncüsü, dördüncüsü açmayı nasip etsin” dedi.

Hizmet ahlakı

Bursa Valisi Yakup Canbolat da, örgün eğitim hizmetlerinin merkezi hükümetçe yürütüldüğünü hatırlatarak, “Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim kademesindeki eğitim faaliyetlerinden Milli Eğitim Bakanlığı sorumlu. Belediyelerimiz ise okul yapımı, bakımı, onarımı ve gerekli araç, gereçlerin sağlanması konusunda kanunlarla verilmiş bir takım sorumluluklara ve yetkiye sahiptir. Bursa Büyükşehir Belediyemiz bu hizmetlerini resmi bir sorumluluktan öte bir hizmet ahlakı ile yapmaktadır. Bizim ecdadımızdan aldığımız miras bunu gerektirir. Çünkü ne diyor ecdadımız: İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İşte ecdadımızın bize bıraktığı bu önemli mirasa hakkıyla sahip çıktığını düşündüğüm için belediye başkanımızı yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da, İnegöl’de hizmet vermeye başlayan Ana Kucağı’nın mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi. Taban, “Çocuklarımız gibi tüm insanlarımızı önemsiyoruz. Daha güzel, daha yeni mekanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sayede gelecekte evlatlarımızda nice güzellikler ortaya çıkacaktır. Çalışmanın mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Ana Kucağımız hayır olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri Ana Kucağı’nı gezip, eğitim alan miniklerle sohbet etti.