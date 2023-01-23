Ak Parti İl Başkanı’ndan Bursalılara teşekkür

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, hafta sonu Bursa’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Gökdere Meydanı’ndaki toplu açılış töreninde büyük bir coşkuyla karşılayan Bursa Halkı’na teşekkür ederek, “Türkiye Yüzyılı, Bursamızın ülkesinin geleceğine olan inancıyla. sağlam adımlarla başlıyor” dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Halkı’nın Cumhurbaşkanı, AK Parti Lideri Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini bir kez daha gösterdiğini belirtti. Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa’ya ayak basmasından itibaren toplu açılış töreninin gerçekleştirildiği Gökdere Meydanı’na kadar karşılaştığı sevgi seli ile Bursa’nın bir kez daha kararını net olarak ortaya koyduğunun en açık göstergesi olduğunu vurguladı. Gürkan, “Bursalı Hemşehrilerimizin hınca hınç doldurduğu Gökdere Meydanı’ndaki muhteşem manzara ise adeta Bursamızın Türkiye Yüzyılı yolundaki güçlü ayak sesleriydi” dedi.

Gökdere Meydanı’nda oluşan Türkiye sevdalısı insan selinin Türkiye Yüzyılı’na giden yolda en büyük destekçileri olduğunu ifade eden Gürkan, “Bizler de bu güç ve güvenle gece gündüz çalışıp, halkımızla iç içe olmaya, Bursa Halkı’na yaraşır hizmetleri getirmek için çabalamaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Bursamıza olan sevgisine, Bursa Teşkilatlarımıza ve halkımıza olan güveniyle sandıklardan yeni bir zafer daha çıkacak ve Bursamız Türkiye Yüzyılı’nın da lokomotifi olacaktır. Bu yolda bizlerde desteğini esirgemeyen Bursa Halkı’na ve tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.