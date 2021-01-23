300 ailenin yüzü güldü

Bursa Artvin İş İnsanları ve Yöneticileri Topluluğu, 300 aileye gıda yardımıyla yüzlerini güldürdü.

Bursa’da kısa süre önce oluşturulan Bursa Artvin İş İnsanları ve Yöneticileri Topluluğu dikkat çeken projelerini sürdürmeye devam ediyor. Geçen ay Artvin Devlet Hastanesi’ne destek projesi gerçekleştiren topluluk, şimdi de Harmancık ve Büyükonhan’da 300 ihtiyaç sahibi aileye Özhan Marketler zincirinin desteği ile gıda paketi yardımında bulundu. Bursa’da mesajlaşma uygulaması üzerinden organize olarak bir araya gelen Artvinliler, gıda paketiyle Harmancık ve Büyükorhan’ın köylerindeki ailelerin yüzlerini güldürdü. Topluluk üyelerinin büyük bölümünün katıldığı organizasyonla, ailelere gıda paketleri dağıtıldı.

Bursa Artvin İş İnsanları ve Yöneticileri Topluluğu Başkanı Erdinç Altun, salgın şartlarında ihtiyaç sahibi ailelere küçük de olsa nefes olmak istediklerini belirterek, “Doğduğumuz yer Artvin’imizin Devlet Hastanesi’ne destek projesini yaptıktan sonra, doyduğumuz yer olan Bursa için de 300 aileye gıda yardımı organizasyonu planladık. Harmancık ve Büyükorhan ilçelerinin köylerindeki ihtiyaç sahibi ailelere hazırladığımız gıda paketlerini ulaştırdık. Bu tür projelere bundan sonra da devam etmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda örnek olmasını umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.