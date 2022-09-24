11 tahinli pide 10 altın kazandırdı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ’İpeksi Lezzetler’ temasıyla gerçekleştirdiği Gastronomi Festivali’nde düzenlenen yarışmada 16 dakikada 11 adet tahinli pide yiyen Ramazan Budakoğlu, 10 adet çeyrek altın kazandı.

Bursa’nın gastronomi kültürünü ortaya çıkarmak amacıyla zengin bir içerikle hazırlanan Bursa Gastronomi Festivali, ikinci gününde de birbirinden renkli etkinlik ve yarışmalara sahne oldu. İlk gün yapılan en uzun börek yeme ve baklava yeme yarışmasının ardından bugün de Tarihi Taş Fırın tarafından tahinli pide yeme yarışması düzenlendi. Fırının kuruluşunun 43’üncü yılı olması nedeniyle 43 yarışmacının kabul edildiği müsabakada 16 dakikada en fazla tahinli pideyi yiyen talihli arandı. Oldukça çekişmeli geçen yarışmada dakikalar ilerledikçe yarışmacılar lokmalarını yutmakta zorlanırken, bol bol su tükettiler. Bazı yarışmacıların enken pes ettiği yarışmada 11 adet tahinli pideyi yiyen Ramazan Budakoğlu, 10 adet çeyrek altının sahibi oldu. Yarışmayı 9’ar tahinli yiyerek bitiren Mustafa Ayaz ile Süleyman Işık hem ikinciliği hem de ödül olan 4 çeyrek altını paylaştı. Timur Eyriçayır üçüncü olarak 2 çeyrek altın, Mehmet Düzsöz ve Savaş Gülçin de 4’üncü olarak 1’er küçük altın kazandı. Yarışmanın ardından Taş Fırın tarafından hazırlanan 3 bin adet tahinli pide de festivale katılan vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

En lezzetli hafta sonu

Bu arada bu yıl ilki düzenlenen Gastronomi Festivali’ne Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Dev bir mutfağa dönüşen Merinos Park’a akın eden vatandaşlar, sadece Bursa mutfağı değil farklı yörelere ait lezzetlerin de tadına bakma imkanı buldu.