Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde yerli ve yabancı iş profesyonellerini Bursa’da buluşturan organizasyon, trend alanı ve ilham verici seminerlerle birçok yeniliğe ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 70 ülkeden alıcının ziyaret ettiği fuarda stant açan firmalar 10'uncusu düzenlenen organizasyonun her geçen dönem kalitesini artırdığını söyledi.

Bursa Textile Show Fuarı, 5-7 Eylül 2023 tarihleri arasında 180’e yakın firmanın katılımıyla ziyaretçilerini ağırladı. 2023-2024 sonbahar-kış giysilik kumaş koleksiyonlarını yerli ve yabancı iş profesyonellerinin beğenisine sunan fuar, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 4 holde, toplam 10 bin metrekarelik alanda gerçekleşti. Sektörün marka buluşmasında, yurt dışından nitelikli alıcılar Bursalı firmalarla işbirliği masasında bir araya geldi. BTSO ve UTİB ortaklığında KFA Fuarcılık şirketinin çalışmaları çerçevesinde Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarından gelen yabancı alıcılar, fuarda stant açan firmalarla önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Fuarda ayrıca Ticaret Bakanlığı’nın Ur-Ge projeleri çerçevesinde B2B organizasyonu da düzenledi. Türk tekstil üreticilerini dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşturan fuar ile sektörün kalbi 3 gün boyunca Bursa Textile Show’da attı. Fuarı yerli ve yabancı 7 bini aşkın iş profesyoneli ziyaret etti.



Bursa Textile Show, firmaların küresel arenadaki ihracatçı kimliğine güç katarken, aynı zamanda trend alanları ve seminerleri ile birçok yeniliğe de ev sahipliği yaptı. Tekstil sektörünün nabzının attığı fuarda ilham verici seminerler de yoğun ilgi gördü. Fuar boyunca moda endüstrisinde önemli bir deneyime sahip olan WGSN Mindset Direktörü Kim Mannino WGSN sonbahar kış 24-25 Kumaş Trendleri, AIT Yapay Zeka Geliştiricisi Çilem Afacan moda ve tekstil endüstrisindeki dijital dönüşüm, Lenzing Türkiye İş Geliştirme Bölüm Müdürü İlkşen Dedeoğlu Demiray tekstilde sürdürülebilirlik için çözüm önerileri ile Türk Patent Endüstrisinden Gayrimenkul Uzmanlık Asistanı Muhammet Tunça tasarım tescil süreçleri konularında seminer gerçekleştirdi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, tekstil sektöründe büyük tecrübeye sahip Bursa’nın ihracat pazarlarında güçlü performansını sürdürdüğünü söyledi. BTSO olarak tekstil sektöründe daha fazla markanın küresel ligde yer alması gerektiğini, bunun da sektördeki ihracatçı sayısının artmasından geçtiğini belirten İsmail Kuş, “Bursa Textile Show Fuarı’mızın hedefi sektör temsilcilerimizin dünyaya açılmasını sağlamak. Fuarlar firmalarımızın kendini dünyaya göstermesi açısından önemli. Bu fuarımızla dünyanın farklı coğrafyalarından alıcıları Bursa’da ağırladık. Fuarda yapılan iş görüşmelerin önümüzdeki dönemde ihracata daha fazla yansıyacağına inanıyorum” dedi.

Belçika’dan gelen sektör temsilcisi Maes Lena, ilk defa geldiği fuarın firması için oldukça verimli geçtiğini belirterek, “Bursa’da firmalarla yeni işbirlikleri yapacağıma inanıyorum. Önümüzdeki sene de fuarı ziyaret etmeyi istiyorum” dedi.

Rusya’dan gelen Nadezhda Dronova Türkiye’den birçok firmayla işbirliği yaptığını, Bursa Textile Show Fuarı sayesinde yeni firmalarla tanıştığını belirtti. Fuarda güzel bir atmosferin olduğunu kaydeden Dronova, “Fuarın enerjisi çok yüksek. Geniş çerçevede bir organizasyona imza atılmış” diye konuştu.

Kahire Ticaret Odası Hazır Giyim ve Ev Tekstili Komite Başkanı Mohammed Elsalam, Bursa Textile Show Fuarı’na birçok kez katıldığını belirterek, “Bursa tekstilde dünya kalitesinde markalara sahip. Bursa Textile Show Fuarı dünya kalitesinde bir organizasyon. Burada bulunmaktan dolayı memnunum” ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcileri de tekstilde modayı belirleyen organizasyonun her geçen yıl kalitesini daha da yükselttiğini belirtti. Bursa Textile Show katılımcısı Murat Salkım, fuarların firmanın dünyaya açılmasında bir fırsat olduğunu dile getirerek, “Fuarın en başından bu yana katılımcısıyız. Her geçen sene fuar kalitesini yükseltiyor” dedi.

Fuar katılımcısı Cemil Tunca, oldukça yoğun geçen fuarda özellikle Avrupa ülkeleri ve Rusya’dan alıcılarla verimli iş görüşmeleri yaptıklarının altını çizdi.

Fuar katılımcısı Sait Yılmaz her sene Bursa Textile Show Fuarı’nda stantlı katılım sağladıklarını ifade ederek, önümüzdeki dönemde de fuarda yer almayı istediklerini belirtti. Yılmaz, “Üretici firmaların olması sebebiyle bu fuar sektör için oldukça faydalı. Trend alanları, seminerler, hollerin büyüklüğü ve fuarın 3 gün olması çok iyi. Bursa Textile Show, gerçek trendi ve dünya modasını sürdüren büyük markaların tüm alıcılarının geldiği bir organizasyon. Bu bakımdan Bursa dünya trendlerini belirlemede önemli rol oynuyor” diye konuştu.

Tekstil sektörünün buluşması Bursa Textile Show Fuarı’nın 11'incisi 13-15 Şubat 2024 tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirecek.