Bursa'da gazetecilerle buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, basınla her ayın ilk haftası düzenlenecek olan toplantılarda buluşup, gelişmeleri paylaşacaklarını söyledi. Yöneltilen soruları da tek tek cevaplayan Başkan Bozbey şöyle konuştu;

"Göreve başlamamızı geciktirenler, tazminatlarını alanlar, tayinlerini yaptıranlar, içeride bir takım işleri sürdürenleri biliyoruz ve gerekeni yapacağız. Hiç kuşkunuz olmasın. Yaşanan bu gelişmelerin sizlerin de vicdanlarını yaraladığını biliyorum. Merak etmeyin değerli Bursalılar burada biz olduğumuz sürece Bursalının hakkı, hukuku yenmeyecek. Göreve geldiğimiz andan itibaren yaptığımız çalışmalar sonucunda önce söz verdiğimiz gibi suya yüzde 25 indirim yaptık. Tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Oy birliği ile alınan kararla gerçekleşti. Dilimiz kimliğimiz diyerek tabelalarda beklenen kararı aldık. Daha önce alınmış ancak uygulanmamış. Uygulamaya da başlıyoruz. Yıllardır mücadelesini verdiğimiz yol kenarlarındaki otopark sorununu çözdük. O otoparkları ücretsiz hale getirdik. Bursalıların önceki dönem borçlarını sildik. Spor salonu inşaatında değişiklik yapmak için proje çalışmalarına başladık. 3 bin 100 kişilik spor salonunu 5 bin seyirci kapasitesine çıkarmak üzere arkadaşlarımız yoğun çalışıyor. Kayapa’daki katı atık depolama tesisinin çalışmalarına da son verdik. Ortak akıl ile doğru yer arayışını başlatmış olduk. Sözlerimizi bir bir tutuyoruz. Tutmaya da devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren daire başkanlarımızdan, şirket müdürlerimizden mevcut durumun tespitini öğrenmek için toplantılar yaptık, raporlar aldık. Günler süren toplantılar halen devam ediyor. Bu toplantılar neticesinde 15 iş günü içerisinde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin borçlarının yüzde 60-70 civarında erişebildiğimiz şekilde tespitini yapabildik. Her geçen gün tespit edebildiğimiz borç büyümeye devam ediyor."

Borç 7,1 milyar değil, 25 milyarı aştı"

Göreve gelmeden önce belediye borcunun 7,1 milyar lira olduğu açıklandığını belirten Başkan Bozbey, "Ancak devir teslim esnasında yani 6 Mayıs'ta Büyükşehir Başkanvekili aynı zamanda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, borcun iştiraklerle 20 milyar lira civarında olduğunu belirtmişti. Bizim ekibimiz gece gündüz çalışarak ve yaklaşık yüzde 70 araştırmayı ancak yapabildiğimizi söylüyorum. Ulaşamadığımız noktalar var, bu çalışmalar devam ediyor. Tablonun tamamı ortaya çıkınca bunu da kamuoyu ile paylaşacağız. Ulaştığımız borç bilgilerini Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve diğer iştiraklerimiz olmak üzere paylaşıyoruz. Bursa Büyükşehir borcu 10 milyar 309 milyon civarında. BUSKİ’nin borcuna baktığımızda 10 milyar 132 milyon lira. Bağlı şirketlere baktığımızda toplam olarak değerlendirdiğimizde yaklaşık olarak 4 milyar 635 milyon lira bir borç var. Üstelik incelemelerimiz tamamlanmadı. Acı ama gerçek tablo bu. 7.1 milyar ile başlayan 20 milyar ile devam eden sürecin 25 milyarı aştığını görüyoruz. Borçlar milyon milyon değil, milyar milyar artıyor. Bu para nerede harcandı? Trafik sorunu mu çözüldü? Metro mu yapıldı? Büyük kentsel dönüşüm mü yapıldı? Bursa'nın planlama sorunu mu çözüldü? Bu paralar nereye gitti. Bu parayla neler yapılabilirdi? 25 milyar lira ile 19 kilometre metro hattı yapılabilirdi. 110 kilometre hafif raylı sistem yapılabilirdi. 155 kilometre metrobüs hattı yapılabilirdi. 2 bin 100 adet kreş yapılabilirdi. 60 metrekareden 21 bin sosyal konut yapılabilirdi. Belediyeye bağlı şirketlerin ihale ve satın almalarındaki usulsüzlükler ile belediyeye 5.5 milyar lira gibi büyük bir borç yükleyen yeni stadyum örneği gibi, T2 hattı çok sorun olmuştu. Yerine metrobüs yapılsaydı 3 milyar avantaj sağlanacaktı. Bunların finansman maliyetlerini konuşmuyoruz. Her geçen bunların faiz yükleri üzerine biniyor. Bunun gibi yanlış projelerle Bursa bu bedelleri ödemeye üzgünüm ki mahkum. Bu süreçte 16 kişinin ilişiği kendi istekleri doğrultusanda kesilmiş. 10 milyon liranın üzerinde tazminat ödemesi yapılmış. Yönetici, çalışan, orada şirketlere ve diğer yerlere baktığımızda yılbaşından bu yana 524 civarında ilave personel alınmış sadece Binted üzerinden şirketlerle beraber 2024 yılbaşından beri toplam 524 personel alınmış. 41,5 milyon lira aylık ilave maliyet biniş" diye konuştu.

"Sadece Tarım A.Ş.’de fazladan ödenen aylık 5.8 milyon artı KDV bir rakam var"

Arabayatağı’nda kentsel dönüşüm adı altında konut projesinde, 2+1 dairenin 1,5 misline ihalesinin seçim öncesi yapıldığını öğrendiklerini belirten Bozbey, "Hafriyatı Büyükşehir Belediyesi yapmış, sadece konutların yapımına harcanan. 2+1 dairenin maliyeti bu proje sonucunda 4,5 ile 5 milyon liraya mal olacak. O bölgede 2+1 daireyi siz kaç liraya takas yapabilirsiniz? Ya da satabilirsiniz. Yapılan usulsüzlükleri bundan sonra da kamuoyunun bilgisine sunacağız. Bu şirkette güncel ihalelerinde güncel ve bağımsız denetçilerle mercek altına alınacağını kamuoyunun bilmesini istiyorum. Diğer bir örnek Tarım A.Ş., 10 tır çekicisi için aylık 2,2 milyon artı KDV ödeme yapılmış. Her ay Tarım A.Ş.’de 5.8 milyon artı KDV fazladan kiralanan araçlar için ödeniyor. 4 tanesi kilometre yapmıyor. 6 tanesi ortada yok. 10 tır çekicisi için aylık 2.2 milyon artı KDV para ödeniyor. 4 tanesi depoya geliyor, 6 tanesi ortada yok. Depoya gelenler de hiç çalıştırılmıyor. Ancak bununla birlikte 28 tane farklı araç Tarım A.Ş.’ye getirilip veriliyor, tırların faturası ödeniyor 28 araç kullanılıyor. 28 aracın aylık maliyetine geldiğinizde 80 bin lira araç başına ödenmiş oluyor. Gerçekten akıl alacak gibi değil. Sadece Tarım A.Ş.’de fazladan ödenen aylık 5.8 milyon artı KDV bir rakam var. Bu kötü tabloyu basın mensupları ve kamuoyu ile paylaşmamızın nedeni elbette mazeret üretmek değil. Yapılanları gerçekleri ortaya çıkarmak ve bunları kamuoyu ile paylaşıp bundan sonra bu gibi hatalara, yanlışlara kamuoyunun duyarlı olmasını sağlamak, hiç kimsenin bu hataları yapmamasını sağlamaktır. Bursalıların hiç kuşkusu olmasın, hizmetlerde her hangi bir aksama yaşanmayacak. Aynen seçim zamanında söylediğimiz gibi biz çözümlerle geldik. Bu çözümlerimizi de açıkladık. Tasarruf yapacağız, yanlış proje yapmayacağız. Projelerimizi taraflarla konuşup katılımcı anlayışla yapacağız" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz"

Ayrıca nasıl yönetildiği belli olmayan eski yönetimdeki bazı kişilerin pay sahibi olduğu, belirsiz kaynaklardan fonlanan ve belediyeye büyük hukuki sorunlara yol açabilecek BURSKOOP üzerinden verilen bursları da incelemeye aldıklarını belirten Başkan Bozbey, "Gençlerimizin mağdur edilmesi bizim açımızdan önemli ve doğru değil. Gençleri mağdur etmemek için bir çözüm ürettik. Gençlerimizin burslarını tüm riske rağmen, bursları ödedik. İncelemelerimiz ve yasal mevzuata dayanak aramamız gerekiyordu. Bundan sonraki süreçte yasa ve yönetmeliklere uygun gerçek ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaşan bir eğitim desteği planlayacağız. Seçim döneminde esnaf odalarımızla yapılan anlaşmaya istinaden hiç bir denetim ve kriter dikkate alınmadan ihalesi 199 milyon artı KDV yaklaşık 213 milyon civarında olan hediye çeklerini de incelemeye aldık. İhtiyaç sahipleri emin olsun ki bundan sonraki süreçte hak yerini bulacak. Sosyal belediyecilik anlayışı ile gerçekten ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize hizmet eden bir Büyükşehir Belediyesi olacak. Bu konuda bazı esnaflarımız kamuoyunda bizi eleştireler anlamda gündeme getirmeye çalıştılar, esnaflarımız hiç merak etmesin. Esnaflarımız mutlaka paralarını son kuruşuna kadar alacaklar. Onların kefili Mustafa Bozbey’dir. Ödeme yapılacak. Ancak burada yasa ve yönetmeliklere uygun olmadan dağıtılan Bursalının, sizlerin parasının nereye gittiği önemlidir. 6 gün gecikmeyle bugün burslar yattı. Yasal zeminle ilgili araştırmalar devam ediyor. Birçok öğrenci maille ve başka kanalla ulaştılar. Yatırılmadığını ve zorda kaldıklarını söyledi. Öğrencilerimizin zorda kalmasını istemiyoruz. Yasal olmasını istiyoruz. BURSKOOP, bildiğiniz kooperatif, bir hisse büyükşehirin, 3 şirketin hissesi görünüyor, diğer şahısların hissesi görünüyor. Bence bir çok belediye öğrencilere eğitim desteği veriyor. İstanbul, Ankara yasal olarak veriyor. Bunun kriterleri var. Siz bu kriterleri uygulamakla sorumlusunuz. Kriterlere uysalar dahi kooperatife her ay o şirketlerin para aktarması gerekecek. Şirketler parayı nereden alıyor. Daire başkanlığının bütçesinden alıyor. KDV dahil alıyor. Bir iş yapar şirket yüzde 20 ilave koyar, kar koyuyor üzerine. Aradaki fark yüzde 40 oluyor. Seçim öncesi dağıtılan çekler 500’er lira. Daire Başkanlığı’na maliyeti 660 lira. Vatandaşa verilen 500 lira Burfaş veriyor. Burfaş’a ihale ediliyor. Burfaş alıp KDV ve karını koyuyor 660 lira fatura ediyor. Vatandaşa 500 lira veriliyor. Böyle bir duruma gerek yok. Siz eğer destek olacaksanız daire başkanlığı üzerinden destek olabilirsiniz. Siz burs verecekseniz ilgili daire başkanlığından verirsiniz KDV'de ödemezsiniz. Kart 16 projesi de var. İhtiyaç sahibi çok sayıda vatandaşımız olmasına rağmen gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamayan bu kartları tek tek tespit etmeye başladık. Gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da bu kartları yine adı değişebilir vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Milli ve dini bayramlarımızı coşku ile kutlayacağız"

Bütün konuları bağımsız denetçiler ve müfettişlerle denetleneceğini ve sonrasında raporları kamuoyu ile paylaşılacağını belirten Bozbey, "Tüm bunları hayata geçirirken de uzun yıllardır kent yöneticiliği yapmış, proje ve çalışmaları ile kendilerini ispat etmiş arkadaşlarla birlikte çalışıp Bursalıları birlikte gülümseteceğiz. Tüm atamalarda görülecektir ki, tüm kamuoyunun bildiği gibi çalışma arkadaşlarımız işlerini layiki ile yapmakta ve sonuna kadar hak etmektedirler. Bizi duygusal olarak derinden etkileyen bir durum var. Bursa Büyükşehir sosyal medya hesaplarını devraldıktan sonra yaptığımız incelemelerde ne yazık ki hiç bir vatandaşımızın belediye sosyal medya hesaplarına 30 Ağustos ve Atatürk hakkında yorum yapmadığını gördük. İncelemeye aldık. Gördük ki Atatürk ve 30 Ağustos kelimeleri bu hesaplarda kısıtlanmış. Zaten milli bayramlarla ilgili düşüncelerini biliyoruz. Kurucumuz Ulu Önder Atatürk hakkında bu kadar ileri gidileceğini ummuyorduk. Bir şoku da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak ve kentimizi süslemek için depoları kontrol ederken yaşadık. Nüfusu 3.3 milyon olan bir Büyükşehir Belediyesi’nin deposunda sadece ve sadece 10 adet Atatürk Bayrağı olduğunu gördük. Başka bayraklardan yüzlercesi var. Hızlıca Atamızın bayraklarını bastırarak kentimizi boydan boya donattık. Bu konuda tavizimiz yoktur. Gerekli işlemler başlatılmıştır. Bugün buradaysak, bu salonda isek özgürce gelmişsek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesindedir. Hemşehrilerimiz merak etmesin milli ve dini bayramlarımız Bursa’da özgürce, coşku ve huzurla kutlanacak 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Spor bayramımızda coşkuyla atamızı anmak için 17-18-19 Mayıs'ta tüm hemşehrilerimizi Hüdavendigar Kent Parkı’na bekliyoruz" dedi.

"Kent anayasası ile Bursa'nın 2100 yılını planlayacağız"

Soğuksu Sanayi Bölgesi ile ilgili de tavrını ortaya koyan Başkan Bozbey, "İtirazımızı yapacağız. 1/100.000 projenin başlangıç aşamasındayız. Bu süreçte bu olumsuzlukları kentte görmek istemiyoruz. Bu plan içinde münazara edeceğiz ve katılımcı modelle yapacağımız 2050 vizyon planını ve ardından 2075 ve 2100 planlarını bunun içinde görmemiz gerekiyor. Kentin ne tarafa büyüyeceğini, ihtiyaçların ne olacağı bu çalışmalarla ortaya çıkacak. Kent Anayasası ortaya çıkacak. Kent bunun haricinde bir şey yapmayacak. Kent yöneticileri buna sadık kalacak. Ayrıca 1/100.000 planı yaparken hepsini düşüneceğiz. Kentin yağmalanmasına asla izin vermeyeceğiz. Tiny house ve benzerleri doğru işler değil. Plan dışında mevzi olarak yapılan bu uygulamaların yarın kente başka sorunlar yükleyeceğini hepimizin bilmesi lazım. Ben de duyuyorum, ama bunlara asla izin vermeyeceğiz. Bu kentin eğer konut ihtiyacı varsa, onlar 1/100.000 planda değerlendirilecek planda olan yerler ancak imar anlamında gündeme gelecektir. Aksi mümkün değil" dedi.

"Hükümet katı atık bedellerini emlak vergileriyle çözecektir"

Katı atık bedelleri konusu son derece önemli bir konu olduğuna da değinen Başkan Bozbey, "Zamanında biz de talep etmiştik. Ama gördüğümüz kadarıyla yasal mevzuatta bir sorun var. İlçe belediyeleri bunu toplayabiliyor. İşyerlerinden özellikle. Ama bir de ödemiş olduğumuz her konut için hem Mayıs ayında hem de Kasım aylarında emlak vergisi var. Hükümetin bir yasa değişikliği ile bu katı atık bedelleriyle ilgili konuyu ilçe belediyelerinin emlak vergileri ile çözülmesi konusunda düzenleme yapmasıyla sorun ortadan kalkacak. Su ile toplandığı zaman bunun üzerine KDV biniyor. Maliyet artıyor. Bunun için bu hassas bir konu. Evet ilçe belediyeleri gelirleri açısından haklı olabilirler. Emlak vergilerine dönüştürülürse KDV yükünden kurtulmuş olur. Bu öneriyi hükümete ve genel merkezimize bildirdi. Çalışmalar yapacaklar" dedi.

Bursaspor’daki sürecin ne kadar içinde olduğu sorulan Başkan Bozbey, "Bursaspor Başkanı Sinan Bür'ün benden talebi olmadı. Biz hiç bir randevu talebini de olumsuz karşılamıyoruz. Akşam 02.30’da eve gittim. Yarıma kadar belediyede misafir ağırladım. İnanın herkesi kabul etmek istiyoruz. Fakat zaman sınırlı. Biz de kendimize çalışma payı ayırmamız gerekiyor. Bursalılardan özellikle istiyorum. Biraz öteleyelim sonra hep beraber görüşeceğiz herkesle kucaklaşacağız. Yarın akşam Bursaspor'un geleceği ile ilgili önemli toplantı olacağını düşünüyorum. Bursaspor’un bu konumda olması hepimizin içini acıtıyor. Doğru bulmuyoruz. Yapılan yanlışların ne olduğunu herkes biliyor. Sokaktaki gence de sorsanız rahatlıkla ifade ediyor. Bu yanlışların ortadan kalması için nedenler var" diye konuştu.