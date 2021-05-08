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Pazar esnafının elinde kalan sebze ve meyveler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Burdur’da Uzay Çatı altında kurulan Salı Pazarı’nı denetleyen Vali Arslantaş, Pazar esnafının elinde kalan sebze ve meyvelerin satın alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılması için talimat verdi.

BURDUR 08.05.2021, 20:49
Pazar esnafının elinde kalan sebze ve meyveler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Burdur’da Uzay Çatı altında kurulan Salı Pazarı’nı denetleyen Vali Arslantaş, Pazar esnafının elinde kalan sebze ve meyvelerin satın alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılması için talimat verdi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Cumartesi günleri saat 10:00 - 17:00 saatleri arasında açılması kararlaştırılan, Burdur’un en büyük pazar kapasitesine sahip olan Uzay Çatı altında kurulan salı pazarını denetledi.

Uygulanan tedbirler ile 17:00 olarak belirlenen kapanma saatine uyulup uyulmadığını yerinde denetleyen Vali Arslantaş’a, Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Yarar eşlik ettiler.

Denetimler sırasında esnaflarla sohbet ederek, satış durumlarıyla ilgili bilgiler alan Vali Arslantaş, mevsimsel etkiler dolayısıyla ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle üretilen tarımsal ürünlerin zayi olmaması için pazar esnafının elinde kalan tüm sebze ve meyvelerin satın alınması talimatını verdi.

Pandemi sürecini, birlik beraberlik içerisinde el birliği ile üstesinden geleceklerini vurgulayan Vali Arslantaş, pazar esnafının satamadığı, elinde kalan ürünleri satın alarak, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıracaklarını belirtti.
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