Burdur’da ev yangını

Burdur’un Ağlasun ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yangın, gece saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çınar Mahallesi Kasaplar Sokağında Durdu A’ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın Bucak Belediyesi ve Ağlasun Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Bitişik nizamda bulunan diğer eve de alevler sıçrarken, ikinci evdeki yangını büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.