banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Nuri Alço'dan kötü haber!
Nuri Alço'dan kötü haber!
Kanuni'nin portresi rekor fiyata satılacak
Kanuni'nin portresi rekor fiyata satılacak
Survivor'da büyük kavga, federasyon harekete geçti...
Survivor'da büyük kavga, federasyon harekete geçti...

Burdur’da 70 bin 64 kişi CoronaVac aşısı oldu

Burdur’da koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanları ile başlayan CoronaVac aşısı, 2. doz aşılarla devam ediyor. 14 Ocak’ta başlayan aşı sürecinde Burdur’da toplam 70 bin 64 kişi CoronaVac aşısı olduğu bildirildi.

BURDUR 23.03.2021, 13:15
3
Burdur’da 70 bin 64 kişi CoronaVac aşısı oldu

Burdur’da koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanları ile başlayan CoronaVac aşısı, 2. doz aşılarla devam ediyor. 14 Ocak’ta başlayan aşı sürecinde Burdur’da toplam 70 bin 64 kişi CoronaVac aşısı olduğu bildirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ile mücadele kapsamında Çin’den getirilen CoronaVac aşıları, Burdur’da 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarının aşı vurulmasıyla başlamıştı. T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 aşısı bilgilendirme platformunda verilen bilgilere göre Burdur’da toplam 70 bin 64 kişi aşı oldu. Toplam aşı olanlardan 29 bin 779 kişi ise 2. doz aşısını oldu.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu