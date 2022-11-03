Burdur Devlet Hastanelerinden örnek olacak uygulama

Burdur’da bulunan devlet hastanelerinde uzman hekimler tarafından 17:00-19:00 saatleri arasında mesai dışı poliklinik muayene hizmeti verilmeye başlandı. Mesai saatlerinde randevu alma imkanı bulamayan vatandaşlara yönelik uygulamada gönüllü hekim ve sağlık çalışanları görev yapacak.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştıracak "Uzman Hekimler tarafından 17:00 - 19:00 saatleri arasında Mesai Dışı Hasta Muayene" uygulaması başlatılmıştır. Bir süredir devam eden çalışmalar sonucunda, birçok uzman hekim ve sağlık çalışanının gönüllü olarak yer alacağı yeni başlatılan bu örnek uygulamayla, mesai saatlerinde randevu almakta zorlanan ya da çeşitli nedenlerle muayene olamayan hastalarımızın mesai dışında sağlık hizmetlerine ulaşım imkanı tanınarak vatandaş memnuniyetini en üst düzeye taşımak hedefleniyor. Bu çerçevede İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Burdur Devlet Hastanesi, Bucak Devlet Hastanesi ve Gölhisar Devlet Hastanelerinde Kasım ayı itibariyle saat 17:00 - 19:00 saatleri arasında Uzman Hekimlerimiz tarafından mesai dışı poliklinik muayene hizmeti uygulamasına başlanması planlanmıştır. Uygulama Kasım ayı için Burdur Devlet Hastanesi, Bucak Devlet Hastanesi ve Gölhisar Devlet Hastanesinde 7 Kasım 2022 itibariyle İç Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Çocuk Sağlığı Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum branşlarında başlayacaktır.” denildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastanelerin güncellenen çalışma takvimleri ve hangi hekimlerin hizmet vereceği aylık olarak ilan edilecek. Bu bilgiler İl Sağlık Müdürlüğünün ve hastanelerin web sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacak. Muayene olmak isteyen hastalar Alo 184 ve MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden randevu alabilecek.