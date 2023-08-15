Ordu’da yaşayan kuzenler, bin 500 rakımlı yaylada yetiştirdikleri tıbbi naneden yağ üretimi gerçekleştiriyor. Alman firmalarını rakip alan kuzenler, 400 kilogram yaş naneden üretilen 1,2 litre yağın kilogramını ise 35 bin liradan satıyor.

Kabadüz ilçesindeki bin 500 rakımlı yaylada 3 dönüm arsa üzerinde tıbbi nane üreten Rıfat Akpınar ve kuzeni Zeliha Güzelordu, ilk olarak kendi rahatsızlıkları için lavanta üretimine karar verdi. Ardından istedikleri verimi alamayan Akpınar ve Güzelordu, sonrasında yaptıkları araştırmaların neticesinde tıbbi nane üretimine karar verdi. Ordu’da tek olarak üretim yapan ikili, elde ettiklerin ürünlerin kalitesinden memnun kalınca farklı sektörlerden talep aldı. Almanların ürettiği tıbbi nane yağından daha kaliteli üretim yaptıklarını ileri süren Akpınar ve Güzelordu, 400 kilogram yaş naneden 1,2 litre yağ çıktığını, yağın litresinin ise 35 liradan satıldığını belirtiyor.



“İlaç sanayide kullanılıyor, 25 hastalığa faydası olduğu biliniyor”

Yaylada kuzeni ile birlikte nane tıbbi nane üretimi yaptıklarını belirten Rıfat Akpınar, “Kabadüz ilçesinde bin 500 rakımlı yaylada nane yetiştiriciliği yapıyorum. Bu tıbbi nanenin mentol oranı yüksek ve özellikle yüksek rakımda yetiştirmemizin sebebi ise tamamen ilaçtan arınmış, ilaç sektörü için ürettiğimiz bir malzeme. Kuru, yaş ve yağ olarak veriyoruz. Malzeme kanser hastalarının, kemoterapi alan hastaların birçok rahatsızlıklarına iyi geliyor ve bunların dışında göğüs ve beyin hastalıkları gibi rahatsızlıklarda 25 değişik faydası var” şeklinde konuştu.



“Kendi rahatsızlığım üzerine nane yağı işine başladım”

Kendisinin de kanser hastalığı geçirdiğini ifade eden Akpınar, “Benim kendi geçirmiş olduğum rahatsızlıktan dolayı başladım, ilk lavanta ile üretime başladık. Kaldığımız rakımda lavantanın çok az olduğunu tespit ettik. Lavantayı farklı amaçlarla kullandık ve sonrasında nanenin etkilerinden faydalanmak istedik. İlk olarak kendi üzerimde denedim ve aldığım ilaçların yan etkilerini azalttığını fark ettim. Sonrasında çeşitli AR-GE araştırmaları yaptık ve bunların sonucunda nanenin faydalarını görünce buna yöneldik. Bölgemiz yağışlı olduğundan kendiliğinden yetişiyor” ifadelerine yer verdi.



“400 kilogram yaş naneden 1,2 litre çıkıyor, litresi 35 bin TL”

“Talep az ve pazarı kendimiz oluşturmaya çalıştık. 3 dönüm arazi üzerinde yapıyoruz ve bunu bilenler satın alıyor, deneyenler yeniden istiyor. Kendimiz tanıttık ve şu anda 2,5 ve 10 cc’lik paketlerde satıyoruz ve litrelik veriyoruz” diyen Akpınar, “Daha önce alan ilaç firmaları var, onlar bizden her sene belirli miktarda alıyorlar. Şu anda 2 cc’lik kapları 80 liradan satıyoruz, litresini ise 35 bin TL’den satıyoruz. 400 kilogram yaş naneden 100 kilogram kuru nane çıkıyor, 100 kilogram kuru naneden de 1,2 litre nane yağı çıkıyor” dedi.



“Mentol kalitesi dünya kalitesinin üzerinde, bu işe girerken Alman rakibimizin olduğunu bilmiyordum”

Nane üreticisi Zeliha Güzelordu yaklaşık 3 dönüm arsa üzerinde nane yetiştirdiklerini belirterek, “Bugün mentol oranı dünya kalitesinin çok fazla üzerinde olduğunu fark ettik. Ben bu işe girerken rakibimin Alman devi olduğunun farkında değildim. Dolayısı ile onların ürettikleri ürünlerin mentol oranlarından bizimkinin farklı olduğunu tahliller sonucunda öğrendik. Bir tane cinsimiz var yüzde 75 mentol oranına sahip. Bir tanesi de yaklaşık olarak yüzde 45’leri bulabiliyor. Kalite olarak çok yüksek, ilaç ve gübreye maruz kalmadan üretildiği için iyileştirici özelliği daha da yüksek. Biz bunu insanlara sunarken katkı olmadan saf hali ile veriyoruz” ifadelerine yer verdi.