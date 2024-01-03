Borsa İstanbul’da yatay açılış sonrası ilk işlemlerde yönünü aşağı çevirdi. BIST 100 endeksi, %1’e yakın gerilerken 7.560 puan seviyelerinde işlem görmeye başladı. Sektör bazında bakıldığında bilişim, teknoloji ve inşaat güne artıda başladı. Mineral, kobi ve elektrik sektörleri ise güne satıcılı başlayan sektörlerin başında yer aldı.

BIST 100’de güne hızlı başlayan hisseler

BIST 100’de açılışta en çok talep gören hisselerin başında; KMPUR, MIATK, GUBRF, BRSAN ve SASA geldi. Güne satıcılı başlayan BIST 100 hisseleri arasında QUAGR, BRYAT, KLSER, IZENRve GESAN ilk sıralarda yer aldı.

Borsa İstanbul genelinde ise KUYAS ve QNBFL, güne tavan fiyatından başladı. KLNMA payı ise açılışta taban fiyatına gerileyerek en çok düşen hisse oldu.

Yurt içinde bugün enflasyon verisi açıklandı. Tüketici enflasyonu aylık %2,93 olarak açıklanırken yıllık TÜFE %64,77'ye yükseldi. Enflasyon böylece son 13 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

Yurt dışında ABD’de JOLTS verileri ve FOMC Tutanakları izlenecek. Almanya’da İşsizlik Oranı takip edilecek.

Halka arz rekorlarını gören Borsa İstanbul’da, faiz artışları işleri değiştirdi

Seçim öncesi dönemde düşük tutulan faizler nedeniyle yatırımcı akınına uğrayan ve buna paralel halka arz rekorlarını gören Borsa İstanbul’da, faiz artışlarının başlamasıyla rüzgar terse döndü.

Borsada bir süre yeni şirket görülmeyecek. Ocak ayının yeni halka arza onay verilmeden geçmesi beklenirken 7 Aralık’tan bu yana da Sermaye Piyasası Kurulu halka arz onayı vermedi. Sermaye piyasası uzmanları düşük likidite ve talepteki gerilemenin halka arzlara mola verilmesine neden olduğunu dile getirdi.

Sermaye piyasalarında halka arzlar ve bireysel yatırımcının iştahı 2023 yılına damga vurdu. Ancak yılın son ayında yapılan halka arzlarda talep ve hisselerin borsa performansı beklentilerin altında kaldı. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 7 Aralık’tan bu yana yeni halka arza da onay çıkmadı. Sermaye piyasası uzmanları ocak ayında da yeni bir halka arz onayı olmasını beklemiyor. 11 Ocak’taki Merkez Bankası’nın New York’taki yatırımcı toplantısı ile kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in 12 Ocak’taki gözden geçirmesinin de önümüzdeki dönemde halka arzların da seyrini belirleyecek.