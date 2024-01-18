Bolu’da bir yıl boyunca 2 bin 910 bebeğin dünyaya geldiği, 2 bin 710 kişi de hayatını kaybettiği açıklandı.

Bolu Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından 2023 yılında yapılan işlemlerin istatistikleri paylaşıldı. Bir yıl boyunca Bolu’da 35 bin 940 kişinin kimlik yenilemesi yaptığı istatistiklere yansırken, 15 bin 264 kişinin de sürücü belgesi aldığı açıklandı. Doğum ve ölüm verilerinin de paylaşıldığı tabloda, bir yılda 2 bin 910 bebek dünyaya gözlerini açarken, 2 bin 710 vatandaşın ise hayatını kaybettiği görüldü. Öte yandan, 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında 2 bin 70 çiftin de dünyaevine girdiği açıklandı.