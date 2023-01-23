"Sakin şehir" ünvanlı Mudurnu, kültür turizmini sevenlerin ilgisini çekiyor

Bolu’nun "sakin şehir" ünvanlı Mudurnu ilçesi, yarıyıl tatilinde kültür turizmini seven vatandaşların ilgi odağı oldu.

Tarihiyle ünlü Mudurnu, yarıyıl tatilinde de ziyaretçilerini ağırlıyor. Eski mimari ahşap evleri, tarihi Yıldırım Bayezid Cami, Kanuni Sultan Süleyman Cami, Şeyhül İmran Tepesi, Orta Çarşı ve Demirciler Çarşısı, Pertev Naili Boratav Kültür Evi gibi tarihi mekanlar, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Ahşap evleri ve eski mimari yapıları gören ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çekinerek keyifli vakit geçiriyor. Türkiye’nin birçok ilinden ziyaretçi ağırlayan ilçede, tarihi yapılar koruma altında tutularak nesilden nesile aktarılıyor.

Bursa’dan Mudurnu’ya gelen Alper ve Şenay Özgür çifti, "Mudurnu çok güzel bir ilçe. Tarihi de korunmuş, çok beğendik. Hava da güzel tabii ama kar yağsa daha güzel olurdu" dedi.