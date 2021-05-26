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Polis, kendi suyunu sıcaktan bunalan köpeğe eliyle içirdi

Bolu’da ekip aracıyla seyir halinde olan Şehir İçi Trafik Denetleme Ekipler Amiri Mehdi Çelebi, yol kenarında sıcaktan bunalan köpeğe kendi suyunu eliyle içirdi.

BOLU 26.05.2021, 17:13
Polis, kendi suyunu sıcaktan bunalan köpeğe eliyle içirdi

Bolu’da ekip aracıyla seyir halinde olan Şehir İçi Trafik Denetleme Ekipler Amiri Mehdi Çelebi, yol kenarında sıcaktan bunalan köpeğe kendi suyunu eliyle içirdi.

Bolu’da, İl Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Denetleme Ekipler Amiri Mehdi Çelebi ekip aracıyla seyir halinde olduğu sırada yol kenarında sıcaktan bunalmış ve güçlükle hareket eden bir köpek gördü. Aracı durdurarak aşağı inen Çelebi, yanında bulunan suyla birlikte köpeğin yanına gitti. Susuzluktan bitkin düşen köpeğe kendi suyunu elleriyle içiren Çelebi, köpeğin sağlık durumunun iyi görünmesi üzerine aracıyla ayrıldı.

Çelebi’nin bitkin düşen köpeğe kayıtsız kalmaması ve suyunu paylaşması, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla fotoğraflandı.
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