BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrailli yetkililerin BM'yi Hamas'ın eylemlerinde suç ortağı olmakla suçlamasına yanıt verdi. Albanese, İsrail’in söz konusu suçlamalarını “saçma ve suç teşkil eden uygulamalarını kınayan herkese yönelik olağan suçlamalar" olarak nitelendirerek, "Bu yeni bir şey değil. İsrail elçiyi hedef alıyor. On yıllardır yaptığı şey bu” dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 20 binden fazla kişiyi öldürdüğünü belirten Albanese, “İsrail Gazze'yi harap etti ve biz hala BM'yi suçluyoruz” dedi.



“Uluslararası toplumun İsrail'e nasıl itibar ettiğini hala merak ediyorum”

Albanese, "Uluslararası toplumun İsrail'e nasıl itibar ettiğini ve uluslararası medyanın İsrailli siyasi ve askeri liderlerin söylediklerine nasıl itibar ettiğini hala merak ediyorum. İsrail yaptıklarından sorumlu tutulmalı” ifadelerini kullandı.