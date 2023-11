BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD’nin New York kentinde bulunan BM Genel Merkezi’nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Guterres, Gazze Şeridi’ndeki durumun insani krizden daha fazlası olduğunu belirterek, bunun bir insanlık krizi olduğunu vurguladı. Guterres, BM ve ortaklarının Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki 2,7 milyon insana yardım etmek için başlattığı 1,2 milyar dolarlık insani yardım kampanyasının desteklenmesi çağrısında bulundu. İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların bölgeye yayılması konusundaki endişelerini dile getiren Guterres, "Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria kaynama noktasında" dedi.



“Her gün yüzlerce kız ve erkek çocuğunun öldürüldüğü veya yaralandığı bildiriliyor”

Guterres, Gazze Şeridi’nde ortaya çıkan felaketin insani ateşkes ihtiyacını her geçen saat daha da acil hale getirdiğini ve sivillerin korunmasının her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, “Gazze çocuklar için mezarlığa dönüşüyor. Her gün yüzlerce kız ve erkek çocuğunun öldürüldüğü veya yaralandığı bildiriliyor” dedi.



“En az 30 yıldaki herhangi bir çatışmada öldürülen gazeteci sayısından daha fazla gazeteci öldürüldü”

Çatışmalarda öldürülen gazetecilere ve BM personeline değinen Guterres, “Dört haftalık bir süre içinde en az 30 yıldaki herhangi bir çatışmada öldürülen gazeteci sayısından daha fazla gazetecinin öldürüldüğü bildiriliyor. Örgütümüzün tarihindeki benzer dönemlere kıyasla daha fazla Birleşmiş Milletler personeli öldürüldü” dedi.



“İhtiyaç okyanusunda bir yardım damlası”

BM ve ortakları tarafından başlatılan çağrı ile Gazze Şeridi'ndeki tüm nüfusa ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki yarım milyon Filistinliye yardım edileceğini aktaran Guterres, Mısır'dan Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi’ne geçen insani yardımların “ihtiyaç okyanusunda bir yardım damlası" olduğunu belirtti.



“Yakıt olmazsa kuvözdeki yeni doğan bebekler ve yaşam desteğindeki hastalar ölecek”

Gazze Şeridi’ne çatışmalar başlamadan önce günde 500 yardım tırının giriş yaptığını hatırlatan Guterres, geçtiğimiz iki hafta boyunca 400 yardım tırının Gazze Şeridi’ne geçtiğini ve en çok ihtiyaç duyulan yakıtın bu yardım tırlarında bulunmadığını belirtti. Gazze Şeridi’ndeki yakıt krizine değinen Guterres, “Yakıt olmazsa kuvözdeki yeni doğan bebekler ve yaşam desteğindeki hastalar ölecek. Su pompalanamaz veya arıtılamaz. Lağım suyu yakında sokaklara fışkırmaya başlayabilir ve hastalıkların daha da yayılmasına neden olabilir” dedi.



“Kimse güvende değil"

Guterres, derhal insani ateşkes sağlanması, tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka saygı duyması ve Hamas'ın Gazze Şeridi’nde tuttuğu tüm İsrailli rehineleri koşulsuz olarak serbest bırakması yönündeki çağrılarını yineledi. Sivillerin, hastanelerin, BM tesislerinin, barınakların ve okulların korunması gerektiğini bir kez daha hatırlatan Guterres, "İsrail Savunma Kuvvetleri, kara operasyonları ve devam eden bombardımanlar ile sivilleri, hastaneleri, mülteci kamplarını, camileri, kiliseleri ve barınaklar da dahil olmak üzere BM tesislerini vuruyor. Kimse güvende değil" dedi.

İnsani yardımların Gazze Şeridi’ne güvenli, hızlı ve ihtiyaç duyulan ölçekte girmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, Gazze Şeridi’ndeki ihtiyaç sahibi tüm insanlara yardım ulaştırmak için sınırsız erişim ve sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmaması çağrısında bulundu. Çatışmalar nedeniyle antisemitizmin ve Müslüman karşıtlığının yükselişe geçtiğini ifade eden Guterres, nefret dolu söylemlere ve provokatif eylemlere son verilmesi gerektiğin vurgulayarak, dünyanın birçok yerindeki hem Yahudi hem de Müslüman topluluklarının kişisel emniyet ve güvenliklerinden endişe ettiklerini belirtti.

Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yardım ederken hayatını kaybeden 89 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personelinin yasını tuttuğunu ifade eden Guterres, “Öğretmenler, okul müdürleri, doktorlar, mühendisler, gardiyanlar ve destek personelinin de aralarında bulunduğu bu meslektaşlarımın çoğu, aile üyeleriyle birlikte öldürüldü” dedi.