İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken, BM Genel Kurulu'ndan bölgede ateşkes sağlanmasına yönelik yeni bir hamle geldi. Ürdün’ün hazırladığı ve 47 BM üyesi ülke tarafından desteklenen ateşkesle ilgili karar tasarısı 120 kabul, 14 red ve 45 çekimser oy ile BM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Acil ve kalıcı bir insani ateşkes çağrısı yapılan tasarıda tüm tarafların uluslararası insani hukuk kurallarına uyması gerektiği vurgulanırken, temel insani yardım ve ihtiyaçların devamlı ve sorunsuz şekilde Gazze'ye ulaştırılması talep edildi. Rehin tutulan tüm sivillerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması gerektiği belirtilen tasarıda, İsrail'in Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyini terk etmesine yönelik çağrısına atıfla "Sivil Filistin halkının zorla yerlerinden edilmesine şiddetle karşı çıkıyoruz" ifadesi kullanıldı. Filistin meselesinin yalnızca barışçıl yollardan ve iki devletli çözüm temelinde çözüme kavuşabileceği hatırlatılan tasarıda, Filistin halkının korunması için uluslararası hukuk çerçevesinde acil bir mekanizma oluşturulması ve çatışmanın bölgeye yayılmasının engellenmesi çağrısında bulunuldu.



Kanada'nın talebine red



Öte yandan, Kanada tasarıya ek bir madde konularak "Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırılarının ve rehin alma eylemlerinin kınanması" talebinde bulundu. Kanada'nın ek madde talebi, kurulda yapılan oylamada 88 kabul, 55 red ve 23 çekimser oyla reddedildi.