ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Girit Adası’nda Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşmesinin ardından Ürdün’e gitmek üzere havalimanına geldi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Blinken, Orta Doğu’daki çatışmanın bölgeye yayılmasını önlemek istediğini söyledi. İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimin tırmanmaması için mümkün olan her şeyi yapmak istediklerini belirten Blinken, çatışmaları kontrol altına almanın bölgedeki tüm ulusların çıkarına olduğunu vurguladı.

İsrail için ülkenin kuzeyinde güvenliğe sahip olmasının çok önemli olduğunu kaydeden Blinken, “İsrail gerginliğin tırmanmasını istemiyor. Ama aynı zamanda kendilerini savunmak için de hazırlıklı olmak zorundalar” dedi.

Arap ülkeleri, İsrail ve Batı Şeria’yı ziyaret edecek olan Blinken, krizi çözme çabalarının başarısız olması durumunda “sonsuz bir şiddet döngüsü ve bölgedeki insanlar için güvensizlik ile çatışma içinde bir yaşam” olacağını ifade etti.