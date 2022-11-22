Vali Çağatay’dan terörle mücadele personeline tebrik

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, terörle mücadelede yer alan personellerle bir araya gelerek tebrik etti.

Vali Çağatay, Bitlis İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile birlikte Hizan yolu üzerinde bulunan Ölek Yol Kontrol Noktasını ziyaret etti. Vali Çağatay, burada terörle mücadeledeki üstün başarılarından dolayı güvenlik güçlerini tebrik ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.