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Vali Çağatay’dan jandarma karakoluna ziyaret

BİTLİS VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY, MUTKİ İLÇESİNE BAĞLI İKİZLER JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIĞINI ZİYARET ETTİ.

Vali Çağatay’dan jandarma karakoluna ziyaret

BİTLİS VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY, MUTKİ İLÇESİNE BAĞLI İKİZLER JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIĞINI ZİYARET ETTİ.

29 Mayıs 2020 Cuma 18:45
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Vali Çağatay’dan jandarma karakoluna ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Mutki ilçesine bağlı İkizler Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Vali Oktay Çağatay, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nuri Serkant Kara, Mutki İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Musa Karatay ile Mutki ilçesine bağlı İkizler Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Helikopterle karakola giden Vali Oktay Çağatay ve beraberindeki heyeti, İkizler Jandarma Karakol Komutanı ve karakolda görevli personel karşıladı. Karakolda görevli personellerin geçmiş bayramlarını kutlayan Vali Oktay Çağatay, personelle bir süre sohbet etti. Daha sonra karakol komutanlığının sorumluluk bölgesi hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Çağatay, Karakol Komutanlığı Denetleme ve Ziyaret Defterini imzaladı. Vali Oktay Çağatay, görevli personelle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra karakoldan ayrıldı.

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