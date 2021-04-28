banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Asgari ücrete %50 zam yapıldı
Asgari ücrete %50 zam yapıldı
Galatasaray-Konyaspor maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray-Konyaspor maçının muhtemel 11'leri
Üniversiteler ile ilgili 'tam kapanma' süreci belli oldu
Üniversiteler ile ilgili 'tam kapanma' süreci belli oldu
Trendyol'un kurucu çifti, evliliklerini noktaladı
Trendyol'un kurucu çifti, evliliklerini noktaladı

Tatvan’da ilaçlama çalışması

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından sinsek ve haşereye karşı başlatılan ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

BİTLİS 28.04.2021, 14:04
Tatvan’da ilaçlama çalışması

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından sinsek ve haşereye karşı başlatılan ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Tatvan Belediyesi ilaçlama ekipleri tarafından yaz aylarında sivrisinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi için başlatılan ilaçlama çalışmaları kesintisiz bir şekilde sürdürülüyor. Ekipler tarafından 10 günlük aralıklarla dereler, bataklık alanlar ile haşere ve sivrisinek kuluçka alanlarında ilaçlaması yapılıyor.
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?