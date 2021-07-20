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Tatvan’da bayram kutlaması

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyünde Kurban Bayramı kutlamaları, korona virüs tedbirleri kapsamında kutlanıyor.

BİTLİS 20.07.2021, 11:44
Tatvan’da bayram kutlaması
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Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyünde Kurban Bayramı kutlamaları, korona virüs tedbirleri kapsamında kutlanıyor.

Bayram namazının ardından kurban kesen vatandaşlar, bol bol dua etti. Daha sonra çocuklar ve gençlerden oluşan gruplar, korona virüs tedbirleri çerçevesinde bayram kutlamalarını gerçekleştirirken, Hollanda’dan gelip eşinin köyüne ziyaret eden Muhammet Yılmaz adlı vatandaş ise “Bu günleri çok özlemiştik. Herkesin bayramını kutluyorum” dedi.
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