Müdür Demiray: “Diş hekimlerimize minnettarız”

Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emine Kübra Dindar Demiray, “Görevini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm diş hekimlerimize minnettarız” dedi.

Diş Hekimleri Günü dolayısıyla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini (ADSM) ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Demiray, diş hekimlerine çiçek vererek günlerini kutladı. Merkezde yürütülmekte olan sağlık hizmetleri ile ilgili istişarede bulunan İl Sağlık Müdürü Demiray, ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ilişkin bilgiler alarak daha sonra birimleri ziyaret etti. Demiray, “Kurumumuz bünyesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve tüm sağlık tesislerimizde her vatandaşa özenli ve daha kolay ulaşabilmek için çalışmalarımız devam ediyor. Görevini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm diş hekimlerimize minnettarız” dedi.