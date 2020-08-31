Milli Eğitim Müdürü Yüzer okullardaki hazırlıkları inceledi
BİTLİS’İN TATVAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ABDULLAH YÜZER, 21 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK OLAN YÜZ YÜZE EĞİTİM ÖNCESİNDE İLÇE GENELİNDEKİ OKULLARDA KORONA VİRÜS SALGININA KARŞI YAPILAN HAZIRLIKLARI İNCELEDİ.
Bitlis’in Tatvan Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, 21 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesinde ilçe genelindeki okullarda korona virüs salgınına karşı yapılan hazırlıkları inceledi.
31 Ağustos’ta telafi amaçlı uzaktan eğitimin başlamasının ardından yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih ise 21 Eylül 2020 olarak belirlendi. Okulların açılması öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda alınması istenen önlemler belirlenirken, Tatvan ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer de okullarda incelemede bulundu.
“Her okulda sorumlular belirlendi”
Ziyaret sırasında okul müdürlerinden ve görevli öğretmenlerden bilgi alarak öğrencilerin kullanacağı ortak alanları ve sınıfları inceleyen Tatvan Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, "Tatvan Milli Eğitim Müdürlüğü olarak en merkezi okulumuzdan en ücra köşedeki okula kadar korona virüs önlemleri kapsamında gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyonu önleme kontrol kılavuzu yayınlandı. Bu kılavuzda bulunan 250 maddeyi kontrol edeceğiz. Her okulda sorumlularımız belirlendi ve eğitimler de düzenlendi" dedi.
“Okul giriş ve çıkışları kontrollü olacak”
Yüzer, öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarının bir sistem haline getirilerek tamamen kontrollü gerçekleşeceğini belirterek, "Dışarıdan içeriye girerken ateş ölçümü yapılıyor. Güvenlik görevlimiz imza karşılığında giren ziyaretçilerimizi not ediyor. Öğrenciler, ateş ölçümü sonrasında belirlenen sistemle sınıflara alınıyor. Buraya geldikten sonra çocuklarımız tamamen öğretmenlerimize teslim olacak. Eğitim burada yüz yüze olacak" ifadelerini kullandı.
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