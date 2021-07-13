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Güroymak’ta kız kaçırma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde iki aile arasında kız kaçırma meselesinden dolayı çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

BİTLİS 13.07.2021, 16:12
Güroymak’ta kız kaçırma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
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Bitlis’in Güroymak ilçesinde iki aile arasında kız kaçırma meselesinden dolayı çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, olay, ilçenin şehirlerarası otogarında öğle saatlerinde meydana geldi. İlçenin Çıtak köyünde ikamet eden taraflardan Cedih Platin, otogara indiği sırada diğer taraf olan amcası Cemil Pilatin ile çocukları Harun ve Mehmet Platin ile karşılaştı. Daha önce aralarındaki kız kaçırma olayı üzerine başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar arasında çıkan silahlı kavgada kurşunların hedefi olan Harun Platin (23) kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Cemil Platin (51) ve oğlu Mehmet Platin (20) ise Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, olayın ardından kaçan Cedih Platin’i arıyor.
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